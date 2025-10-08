　
地方 地方焦點

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

▲台東縣政府召開114年工程督導會報。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣政府召開114年工程督導會報。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為優化公共工程品質，維護機關及廠商的權益，台東縣政府於8日召開公共工程督導會報，邀請縣府、鄉鎮市公所（含離島）工程承辦人員、設計監造及施工廠商現場監造、品管人員，共同與會商討，齊心為公共工程品質與效率克盡一己之力，發揮政府採購效能。

縣府工程督導小組召集人盧協昌秘書長致詞時勉勵與會人員，留意改善缺失、提升施工效率與加強公共安全，公共工程品質若要好，主辦機關、設計監造單位和施工廠商都要發揮應有的功能，各司其職，做好每一個環節的把關工作。工程督導研習，也是為了提供三方溝通與交流學習的平台，持續追求更好的工程品質。

會報中邀請工程督導委員王順聰老師，就114年工程督導常見問題歸納分析，引據案例及設計規範進行缺失分析與改善對策探討，提醒與會之工作夥伴在規劃設計及施工等階段，應避免以不當規範、擅行施作等便宜行事方式，建構公平合理的採購機制、維護公共利益。

同時，會中針對督導發現疏失，研訂主辦機關、監造單位及廠商之自主檢查指引，提供與會人員參考，以提升工程執行明確性與正確性，降低違失風險。王老師的寶貴經驗與建議，進一步強化與會人員專業知能。

台東縣政府政風處表示，基於協助的立場，縣府成立工程督導小組，落實二級品管，並由該處擔任秘書單位，透過閱卷、簡報及會勘等方式，將履約管理常見的疏失，提供招標機關參考，協助正確驗收決算，得以維護機關、同仁及廠商的合法權益。打造台東優質公共工程品質，建設美麗幸福家園，是饒縣長施政目標，亦是永續發展城市藍圖的重要部分，城市競爭力要提升，需依靠快思維、快效率的守護公共工程品質，各司其職，做好每一個環節的把關工作。

期望透過此次會報研習，使受委任之設計監造單位、施工廠商及機關工程經辦同仁，增進工作共識，秉持專業、誠信、負責態度做好本職工作，恪守職業倫理，核實規劃、確實監工、按圖施作，杜絕可能的違規情事，在公私部門齊心協力下，營造透明環境，提升工程品質，共同努力為台東縣公共建設打拼、建設台東美麗幸福家園。

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

