沒闖紅燈也被罰？　原來是「太超過」了！

▲沒闖紅燈也被罰？。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近期台東縣警察局交通警察隊於值班台臨櫃、電話或透過監理站接獲民眾詢問或申訴，表示自己並未闖紅燈但為何會收到違規罰單；經過受理員警耐心解釋及提供科技執法違規錄影後，民眾赫然發現原來是自己平時原有的駕駛觀念錯誤，直呼自己「真的太超過了」。

闖紅燈並非僅限於號誌紅燈時穿越路口，只要紅燈時超越停止線且進入路口範圍時即屬闖紅燈，例如紅燈時機車超越停止線、行穿線繼續向前到待轉區，依據道路交通管理處罰條例第53條第1項「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，處新台幣（下同）1,800元以上5,400元以下罰鍰，如為紅燈右轉行為者，則違反同條第2項規定，處600元以上1,800元以下罰鍰；而如紅燈時車輛前懸超過停止線時，則屬違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，將面臨900元以上1,800元以下罰鍰；是以，只要紅燈號誌亮啟，雖然沒有闖紅燈意圖，但根據超越停止線程度不同，其所違反之法條及罰則也會有所不同。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，用路人對於各類交通標誌、標線、號誌及交通規則均應遵守，除能確保行的安全，更能避免荷包失血；更進一步呼籲，行經路口如遇黃燈且尚未越過停止線時請減速煞車，如已越過停止線，請邊注意來車同時儘速通過。