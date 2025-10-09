　
地方 地方焦點

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

▲台東縣鼓勵落實回收行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣鼓勵落實回收行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為鼓勵民眾落實正確的資源回收觀念，台東縣環保局今年下半年再次與「大全聯台東店」攜手合作，訂於14日下午5點至晚上7點，在大全聯1樓賣場入口處舉辦年度最終場「自備容器 環保清潔劑補充站」活動。現場開放民眾攜帶指定回收品項兌換環保清潔劑，凡攜帶高壓容器10件、廢電池2公斤（不含鉛蓄電池）或廢照明2公斤，即可使用自備容器，補充環保洗衣精或環保洗碗精各500克，每人當天最多可補充至2,000克。活動數量有限，換完為止。

台東縣政府表示，縣府長期致力於推動資源循環再利用與永續環保行動，並以SDG13「氣候行動」為目標，透過多元宣導引導民眾建立正確的分類與回收習慣。唯有「先回收，才能再利用」，資源才能重新進入再生系統，發揮循環價值。藉由這類宣導活動，希望讓環保不僅是理念，更能成為生活的一部分，從日常行動落實永續，讓愛台東的環保精神延續下去。

環保局指出，若乾（鋰）電池或照明光源未妥善回收，容易造成環境污染，甚至引發安全風險。舊燈管與燈泡若隨意丟棄，將增加汙染疑慮；建議民眾可透過清潔隊資源回收車或鄰近販售通路進行回收，並逐步改用節能LED照明，以同時達到減廢、節電與減碳目標。此外，廢電池若混入一般垃圾，在收運過程中受壓或曝曬，容易產熱起火，鋰電池更具爆炸危險，正確分類與回收是確保環境安全及推動資源循環的重要關鍵。

環保局提醒，乾電池與照明用品是日常生活必需品，使用後務必妥善分類回收，切勿隨意丟入垃圾車，以免因受熱或擠壓引發火災，危及自身與清潔人員安全。同時呼籲民眾在落實回收的同時，也能從源頭減少浪費，讓資源獲得重複利用，透過每個小小的行動，共同打造更安全、友善與永續的生活環境。

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

