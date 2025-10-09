國慶連假接力中秋　台東警加強交管維護行車安全

▲台東警方加強交管維護行車安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國慶日3天連假緊接中秋假期之後，許多民眾選擇中秋與家人朋友團聚，國慶連假再出門踏青賞景。為因應預期湧現的旅遊車潮，維護轄內道路交通順暢與安全，台東縣警察局規劃加強交通疏導及執法作為，提醒用路人外出時配合相關交管措施，共同維護連假期間的交通秩序與安全。

在交通管理措施上，警方將於台9線394.8公里等易壅塞路段實施「車道輪放管制」，並於金崙大橋北上路段執行左轉管制。金崙社區車輛於管制時段禁止自北端通行（客運除外），須改經阡仔崙橋南下至南端出口後，再依行程選擇北上或南下，以紓解車流、維持交通秩序。

此外，台20線南橫公路受前段時間颱風及豪雨影響，仍採災後通行管制措施，目前僅開放當地居民及施工車輛於每日早上8時、中午12時及下午2時三個時段，每次30分鐘通行。警方提醒用路人務必留意開放時段與安全通行規定，避免行程受阻。

台東縣警察局交通隊隊長吳昇忠表示，台東山海美景吸引眾多遊客前來放鬆身心，但輕鬆之餘安全仍不可鬆懈。警方提醒，不論乘車或駕車務必繫妥安全帶，騎乘機車也要全程佩戴安全帽。連假期間部分路段車流量大，請駕駛人耐心等候，切勿違規超車或搶快行駛。若需掌握即時路況資訊，可多加利用「台東即時交通資訊網」、幸福公路APP，或收聽警廣FM94.3路況報導，以避開壅塞路段，安心出遊、平安返家。