南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

▲2025國慶焰火明於南投縣登場，圖為模擬畫面。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶焰火10日晚間將在南投市貓羅溪畔登場，市公所特別規劃易經大學與旺來園區兩大高處觀賞點，以及結合市集、美食、表演與抽獎的活動；縣長許淑華也提醒，在南崗路以西的高處，大部分都能觀賞到相當漂亮的國慶焰火全景。

南投市公所表示，「2025國慶焰火在南投・高處觀賞點市集舞台活動」於明天下午1時至晚間9時舉辦，2處場地視野遼闊，可俯瞰整個城市與焰火施，現場除設置觀賞區，也備有餐飲與休憩空間，共有100個攤位，參與店家包括藍菠雞、起司多、煩欸地瓜球、ShaN·33手作甜點等人氣攤商，並匯集南投及各地美食、伴手禮及文創品牌，讓民眾在安全、舒適的環境中欣賞壯麗煙火秀，還能品嘗道地滋味。

▲▼南投市將於雙十國慶焰火高處觀賞點安排市集活動。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，活動現場也同步推出多項優惠與互動活動，如「集章遊南投、歡樂迎焰火」任務：民眾可於「中山公園」、「武德殿」及「藍田書院」3處集章、集滿，就能在市集兌換100元園遊券；下午5時起將發放摸彩券，共有4697份好禮，最大獎為最新款HTC手機、電視及露營用具等；另推出「加倍購」優惠，憑摸彩券可折抵現場市集消費50元。

另於舞台區將邀請「南投民族管絃樂團」、「南投舞蹈團」演出，並規劃「舞台促銷活動」，由攤商提供商品進行互動競標，所得全數捐贈弱勢團體。

許淑華7日於縣務會議中特別感謝許多南投鄉親配合縣府宣導，優先選擇旺來園區、易經大學等高處觀賞點，或在自家頂樓欣賞，協助縣府儘量騰出臨近焰火管制範圍的觀賞空間，讓外地遊客更方便來欣賞；焰火施放時除會有同步網路直播，在南投縣農工商會展中心及茶博主場地中興新村大操場，也都會有大螢幕同步轉播。