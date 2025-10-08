台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

▲卑南溪已出現河川揚塵。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受首波東北季風影響，自10月7日中午起，台東風勢明顯增強。卑南溪因樺加沙颱風造成水覆蓋全毀，目前仍在搶修中，部分裸露地區未完全修復，已出現河川揚塵現象，導致空氣中細微砂塵飄散，空氣品質短暫不良。縣府呼籲民眾加強防護措施。

台東縣政府表示，樺加沙颱風帶來強降雨，造成卑南溪水覆蓋破壞，裸露地面積擴大。縣府自9月26日起投入多輛怪手進行搶修，並持續施工，即使在假期期間亦不間斷，目的是在東北季風增強前完成修復，減少揚塵影響。然而，由於修復區域尚未完全修復，東北季風的到來使得揚塵問題加劇，縣府提醒民眾避免長時間戶外活動，必要時佩戴口罩並關閉門窗以減少影響。

台東縣環保局表示，已完成卑南溪中華大橋上、下游11條土堤，並進行引水濕潤降塵，修復進度約達40%。受東北季風影響，7日下午起台東空氣品質監測站數據顯示空氣品質不良，環保局已啟動應變措施，包括啟用水車灑水降塵及加強道路洗掃等，並持續加速水覆蓋修復。

環保局再次提醒，民眾可透過「揚塵一把罩」APP或卑南溪空氣品質監測網即時查看空氣品質，並儘早採取防護措施，確保健康安全。