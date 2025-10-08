2025台東藝穗節　在山海地景中尋找解答

▲2025台東藝穗節。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

邁入第六屆的台東藝穗節將於10月18日至11月23日展開，台東縣長饒慶鈴8日北上召開記者會，宣布今年活動將呈現12場環境劇場與8場藝術工作坊。此次藝穗節首次推出6條「藝穗撞遊」路線，邀請觀眾走進街道、與藝術同行，讓觀眾在台東的山海美景中探索自我與土地的連結。

今年的策展主題「我是誰？我在哪？」延續去年的「選擇障礙」，轉向內在與身分的追尋。每一次的提問，都代表著與土地重新連結的渴望。縣長饒慶鈴表示，透過「我在台東，找到我：藝穗撞遊」路線，將表演與在地文化深度結合，讓觀眾在關山老街、鹿野神社等地體驗山海、人文與藝術交織的獨特魅力。

今年的藝術團隊包括即將成真火舞團、壞鞋子舞蹈劇場、身知島製作等8組創新團隊，將於台東糖廠、關山天后宮等地進行多元演出，涵蓋舞蹈、戲劇與馬戲等形式，帶來前所未有的視覺與感官體驗。

此外，今年節目內容與縣府施政方向呼應，從「山海影展」呈現的台東12部短片與1部長片，到「航向台東的心靈原鄉」文化遊程，將山線、海線、南迴線與市區等地串聯起來。透過在地藝術家與國際團隊的合作，共同勾勒出台東作為文化原鄉的深厚底蘊。

藝穗節也將迎來影像的重要里程碑，今年將推出2024年演出紀錄片首映，邀請觀眾回顧藝術家與土地的珍貴時刻。更多節目資訊及票務可查詢台東縣政府文化處及藝穗節官方網站：https://www.taitungfringefestival.com/

，或至Accupass活動通查詢票務。