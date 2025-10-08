　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

促進產、官、學跨域合作　 2025台東產業論壇圓滿落幕

▲2025台東產業論壇圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲2025台東產業論壇圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府8日於國立台灣史前文化博物館國際會議廳成功舉辦「慢經濟、新動能：2025台東產業論壇」，匯聚產官學界及在地業者，聚焦「青年創業」、「數位轉型」與「永續發展」三大核心議題，透過交流與案例分享，共同為台東未來的產業發展擘劃藍圖。

台東縣長饒慶鈴表示，台東以「慢經濟」為發展核心，致力於青年返鄉、產業轉型與永續發展，並藉此論壇促進政策與在地需求的接軌。她強調，台東產業將在與全國及國際接軌的同時，堅持保有獨特的文化價值與發展韌性，並透過一站式產業輔導計畫，連結資源，支持業者轉型升級。

論壇首先由易遊網董事長陳甫彥進行專題演講，分享旅遊與科技產業跨界合作的經驗，並探討如何在慢經濟中運用數位工具與永續實踐激發新動能。隨後，縣長與陳甫彥進行深度對談，探討地方治理與產業發展。

上午議程的「青年返鄉與地方創業」部分，來自不同領域的業者分享了地方創業的多元模式與成功案例，從花蓮到台東，涵蓋了文化活動、手工藝、農業等領域，激盪出創新的合作方式，為未來政策提供啟發。

下午的「永續發展與產業共好」與「數位驅動產業轉型」議題中，學者與業者分享了如何將永續理念落地，並利用數位科技推動地方產業的轉型。來自各行各業的實務案例展示了循環經濟、文化品牌與數位行銷在台東產業中的應用，凸顯台東的創新力量。

縣府財經處指出，本次論壇不僅加深了產官學界的對話與合作，也為未來政策規劃與資源投入提供了寶貴的參考，為台東的未來發展奠定了基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市知名餐廳爆食物中毒！　店家：尚未接到聯繫
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地
快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157
LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務
「時速149改成151」硬開高額罰單　國道警惡整飆仔...結
快訊／黑心豬腸確定重罰5400萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

2025台東藝穗節　在山海地景中尋找解答

促進產、官、學跨域合作　 2025台東產業論壇圓滿落幕

「Go Slow Go Taitung」台東慢旅行3條永續遊程任你行

台東縣多面向支援花蓮光復　新一波環保清消人力再度出發

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

因應關稅振興內需　竹市規劃明年每人發放消費金5千元

園縣市高峰會登場　邱臣遠代理市長：加速推動大矽谷與輕軌建設

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

2025台東藝穗節　在山海地景中尋找解答

促進產、官、學跨域合作　 2025台東產業論壇圓滿落幕

「Go Slow Go Taitung」台東慢旅行3條永續遊程任你行

台東縣多面向支援花蓮光復　新一波環保清消人力再度出發

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

因應關稅振興內需　竹市規劃明年每人發放消費金5千元

園縣市高峰會登場　邱臣遠代理市長：加速推動大矽谷與輕軌建設

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

砸4億打造！「大巨蛋秀泰影城」曝光　全台最多特殊影廳⋯一日限定半價體驗

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

地方熱門新聞

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

仍有6失聯　花蓮富田一街傳出屍臭味

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告法院判她限期遷出

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

台南官田水雉園區奪COP15「星級濕地中心獎」

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

2女大生迷路哭：有人教我走河床

陳亭妃質詢普發現金1萬元行政作業與預算審議應同步進行

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

更多熱門

相關新聞

「Go Slow Go Taitung」台東慢旅行3條永續遊程任你行

「Go Slow Go Taitung」台東慢旅行3條永續遊程任你行

為了推廣在地特色旅遊並響應永續觀光理念，台東縣政府推出了三條全新的二日永續遊程，涵蓋東海岸、縱谷和南迴三大區域，分別以「慢冒險」、「慢呼吸」和「慢思緒」為主題，帶領旅人深入體驗台東的自然景觀與豐富文化。在這些遊程中，旅人不僅可以欣賞山海之美，還能走進台東的生活智慧，體驗在地的農村日常和部落故事，讓旅行成為一場深入的文化與心靈交流。

台東多面向支援光復　新一波環保清消人力再出發

台東多面向支援光復　新一波環保清消人力再出發

10縣市國慶訂房率破5成　高公局：靠景點國道壅塞

10縣市國慶訂房率破5成　高公局：靠景點國道壅塞

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

台東市轎車擦撞小黃側翻　2駕駛1乘客受傷

台東市轎車擦撞小黃側翻　2駕駛1乘客受傷

關鍵字：

產業觀光台東

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面