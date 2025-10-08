促進產、官、學跨域合作　 2025台東產業論壇圓滿落幕

▲2025台東產業論壇圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府8日於國立台灣史前文化博物館國際會議廳成功舉辦「慢經濟、新動能：2025台東產業論壇」，匯聚產官學界及在地業者，聚焦「青年創業」、「數位轉型」與「永續發展」三大核心議題，透過交流與案例分享，共同為台東未來的產業發展擘劃藍圖。

台東縣長饒慶鈴表示，台東以「慢經濟」為發展核心，致力於青年返鄉、產業轉型與永續發展，並藉此論壇促進政策與在地需求的接軌。她強調，台東產業將在與全國及國際接軌的同時，堅持保有獨特的文化價值與發展韌性，並透過一站式產業輔導計畫，連結資源，支持業者轉型升級。

論壇首先由易遊網董事長陳甫彥進行專題演講，分享旅遊與科技產業跨界合作的經驗，並探討如何在慢經濟中運用數位工具與永續實踐激發新動能。隨後，縣長與陳甫彥進行深度對談，探討地方治理與產業發展。

上午議程的「青年返鄉與地方創業」部分，來自不同領域的業者分享了地方創業的多元模式與成功案例，從花蓮到台東，涵蓋了文化活動、手工藝、農業等領域，激盪出創新的合作方式，為未來政策提供啟發。

下午的「永續發展與產業共好」與「數位驅動產業轉型」議題中，學者與業者分享了如何將永續理念落地，並利用數位科技推動地方產業的轉型。來自各行各業的實務案例展示了循環經濟、文化品牌與數位行銷在台東產業中的應用，凸顯台東的創新力量。

縣府財經處指出，本次論壇不僅加深了產官學界的對話與合作，也為未來政策規劃與資源投入提供了寶貴的參考，為台東的未來發展奠定了基礎。