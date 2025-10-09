涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾道歉了：我願意承擔錯誤

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

綠委林宜瑾涉虛報助理名冊詐領助理費1412萬，台南地檢署今（9日）依貪污罪起訴。對此，林宜瑾表示，「這是我應該承擔的責任，更是還給社會一個交代！」她願意承擔錯誤，也期待未來制度面能有所調整，避免相同的案例一再發生。

南檢指出，林宜瑾自2009年至2024年間，歷任台南縣議員、市議員與立法委員期間，多次利用職務機會，以虛構助理人員名冊或申報不實薪資方式，詐取議會與立法院公費助理費用，共計新台幣1412萬7388元。南檢強調，林宜瑾雖涉案金額龐大，但已於偵查期間全數繳回犯罪所得，並坦承部分犯行，依《貪污治罪條例》第8條第2項規定，檢方建請法院從輕量刑。

對此，林宜瑾下午在臉書發文表示，面對檢方起訴，她在偵查中明確表達認罪的立場，並在起訴前主動繳回所有相關金額。「這是我應該承擔的責任，更是還給社會一個交代！」從參與學生運動開始，到擔任28年的民意代表，每一天無不戰戰競競如履薄冰，風評有口皆碑。

「這28年來於公於私，我的表現皆對得起支持我從政的選民、親友」，林宜瑾指出，然而，她同時也要誠摯地向所有關心此案的民眾致歉。過去因制度長年存在的模糊地帶，使得許多辦公室運作產生不當慣例，但這並不能成為她的藉口。

「我願意承擔錯誤，我也期待未來制度面能有所調整，避免相同的案例一再發生」，林宜瑾說，未來，她都會以更謙卑的態度面對社會與司法，盡力彌補所造成的遺憾。