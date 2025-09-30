高虹安貪污案再開庭！今傳前助理作證　詰問30分鐘結束

▲高虹安涉嫌詐領助理費案，今傳高虹安前助理林家興作證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審被判7年4個月有期徒刑，經過上訴後，高院二審則裁定停審、聲請釋憲被高院駁回確定。今（30）日傳高虹安前助理林家興作證，預計今辯論終結後擇日宣判。

本案乃因台北地檢署於2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。4名共犯中，包含「台大十三妹」其中的「公衛文」王郁文在內的3人遭判處緩刑，另1人無罪。案件上訴第二審。

高院二審去年11月首度開庭，承審法官郭豫珍在首度開庭後，認為本案關鍵法條《立法院組織法》第32條有違憲之虞，因此裁定停止審理，並向司法院憲法法庭聲請釋憲。不過憲法法庭審查庭最後決定不受理本案，因此本案再發回高等法院續行審理。

高院今傳林家興作證，並提示一份高女薪資發放表格，林男薪資多為2萬、2萬發放。檢方反詰問「為啥還有15000元的，還有一個月沒領，甚至表格還寫林嘉興？」林家興指出，2020年一月，高女主動來詢問是否可以當助理，自己就告知不能當掛名的「公費助理」，高女說可以零用金方式處理。後來薪資部分為另名被告陳奐宇，每月薪資撥出兩萬元給予林男。15000部分是因為當月份有請假，「林嘉興」是誤載。預計今辯論終結後擇日宣判。