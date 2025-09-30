詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

▲國民黨團全國縣市議會議長一行人，就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」，拜訪國民黨團。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

近期爆出多件中央、地方民代詐領助理費案，全國地方正副議長聯誼會今（30日）特別到立法院，向藍綠白黨團陳情，希望可以修法，將助理費視為實質補貼。對此，國民黨團總召傅崐萁接下陳情並表示，立法院未來一定會坐下來談，務實看待此一歷史共業。

全國地方正副議長聯誼會長、新北議長蔣根煌今日率新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議會張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市議會副議長李曉鐘拜會傅崐萁與國民黨團書記長羅智強、黨團首席副書記長林沛祥，盼修法解套助理費案。

全國縣市議長聯誼會聲明指出，助理費制度實屬歷史共業，目前累積涉案民代恐已上百案，各黨派皆有，究竟是如此多民代都甘冒七年以上重罪貪汙杯水車薪的助理費，抑或實際上是惡法制度入人於罪？呼籲立法院各黨團立委正視問題，通盤檢討並儘速針對全國民代助理費修法。

許修睿表示，助理費的問題非常嚴重，違法也會用貪污治罪條例辦理，各政黨因此都背負非常重的社會不良觀感，但事實上，選出來的代議士，應該是要為選民服務、非常辛苦，經費常常都是捉襟見肘，自己都要租辦公場所、水電費等額外開支，中央給的助理費應該列為實質補貼，用於公務上面就不能認定是貪污。

許修睿說，希望大家正視這個問題，這也是現實的問題，助理費的問題長時間困擾民代，希望立法院可以提出相關法案，不要讓代議士為了服務百姓，但一直觸法，大家都頭痛不已。

傅崐萁最後表達，對於這樣的問題，必須正視，既然法律上有極其大的不同姓，立法院會務實看待，大家一起看看歷史共業是不是可以徹底解決，才可以杜絕司法看法有不同時，用法令讓它統一，好好貫徹執行。羅智強呼籲，不要選擇性辦案，三政黨好好坐下來談，新的民代都已經嚴肅看待，但助理費案確實是「歷史現象」。