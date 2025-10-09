媽出奇招「開直播」專治小孩不乖乖寫作業　鏡頭一拍「偶包」上身

記者魏有德／綜合報導

大陸十一連假最後一天，許多孩子趕作業趕到天昏地暗，玩心還沒收回的情況下，多少出現無法專注、精神不夠集中的狀態。對此，部分家長們絞盡腦汁想出「直播寫作業」的奇招，讓網友線上「雲監督」，反倒使親子倆「偶包」上身，孩子坐姿端正、下筆如飛，家長則收斂火氣不再暴怒，氣氛瞬間變得融洽。

▲媽媽出奇招開直播，讓網友們監督孩子寫作業。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，浙江一位李姓媽媽表示，孩子平時學習不自覺，寫作業得在後面拿小皮鞭督促。前陣子她試著開直播輔導功課，鏡頭一開，孩子立刻乖得不得了，兩小時直播瀏覽近兩萬次。

部分家長紛紛效法，讓網友被動成為「線上監督員」，一邊互動、一邊還能偷學育兒妙招。媽媽們說，用手機支架就能開播，不必露臉也能達到監督效果，「雖然觀眾不多，但起碼多了一個第三方的『監控感』」。

也有家長直播一週後獲得孩子父親「打賞」，並設學習任務表讓孩子完成後再「下播」，雖然「新鮮感」過後孩子會出現壓力，但短期內學習效率仍有顯著提升。

除了寫作業，不少媽媽也將直播法用於吃飯、練琴等生活習慣培養上，有家長提到，「孩子不愛吃飯，就直播讓大家看她吃，立刻來勁。」也有家長回憶，當年輪流視訊給親友看孩子彈琴，如今，孩子已考上音樂學院。

大陸教育專家分析，這種做法讓寫作業變成一場「遊戲化任務」，孩子面對鏡頭會產生表演欲和偶像包袱，比父母催促更能激發主動性，同時，家長在被「看見」的情況下也更能保持冷靜，親子互動氛圍更佳。