高雄診所出包！2幼童流感疫苗「打錯劑量」　衛生局勒令停止施打

▲高雄爆診所接種疫苗出包，2幼童被打錯劑量。（示意圖／記者林明揚翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚傳流感疫苗打錯劑量！有家長帶著2歲和7個月大的孩子到某診所接種流感疫苗，但護理師誤以為只要接種半劑，直到家長返家後一查，才發現孩童應接種一劑，趕緊帶小孩回診所補打。對此，針對該診所施打錯誤劑量一事，衛生局6日起已暫停該診所施打流感公費疫苗業務，收回所有公費疫苗，並對該診所疏失擴大追查及裁罰。

一名家長在社群媒體分享，4日帶著2歲和7個月大的孩子到高雄某診所接種流感疫苗，注射前護理師用手機查詢劑量，自己親眼看到護理師將一半疫苗棄掉，然而當天返家後，查詢衛福部公告發現孩童應接種一劑，立刻致電診所，經過一番對質，確認誤接種為半劑，家長才趕緊帶小孩回診所補打。

針對該診所施打錯誤劑量一事，衛生局10月6日已暫停該診所施打流感公費疫苗業務，並收回所有公費疫苗，同時對該診所疏失擴大追查，自10月1日開打至10月4日，共計接種328人，其中6位為3歲以下幼童，目前正進一步聯繫追蹤訪視，若有接種劑量不足，將依相關規定補接種。

至於診所疏失，後續衛生局將依《傳染病防治法》29條第1項、《醫療法》第57條第1項及流感疫苗接種業務合約書相關規定裁處。

▼公費流感疫苗接種QA。（圖／疾管署）

衛生局強調，今年中央提供的公費流感疫苗共計有國光、高端、台灣東洋、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK），各廠牌效果與安全性均同，不分年齡每次接種劑量皆為完整1劑0.5mL，並無「推掉半劑」的使用方式。

其中，台灣東洋、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK）公費流感疫苗適用於6個月以上；國光、高端公費流感疫苗則適用於3歲以上。衛生局呼籲，各合約院所醫事人員務必謹慎依指示施打，如經衛生局查獲未依仿單操作者將依法嚴處。