嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對

▲高鐵「寧靜車廂」適用於全車廂，主要針對旅客用手機等3C。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵實施全車制「寧靜車廂」，主要針對旅客用手機等3C，對嬰幼童採安撫，不過有家長帶孩童頻被舉牌或提醒安靜，甚至遭乘客斥責。有醫師感嘆，孩子非故意吵鬧，哭聲不是噪音，是生命在學習與世界對話，寧靜車廂不是用來排除孩子的，「這個社會病了」。高鐵表示，對孩童以關心和安撫協助，將優化人員應對。

民進黨立委張雅琳在Threads發文，指上周有媽媽反映，帶嬰兒搭高鐵被列車上的服務人員舉「寧靜車廂」牌提醒，詢問家長們是否遇到同樣情形？不少家長回文分享自身經驗，表示家人搭高鐵為了讓小孩不要吵鬧，一上車就向高鐵人員購買零食，小孩當時並未吵鬧，結果卻「連續」被「提前提醒」要小孩記得保持安靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有家長說，她帶5歲兒子搭高鐵怕吵到別人，因此給孩子看平板並使用耳機，完全沒放出聲音，中間跟媽媽講幾句話，服勤員經過就來提醒要小聲，但實際上僅有正常講話音量而已，後面的大人聊天聲音更大聲，服勤員也不去制止，對孩子非常嚴苛，對大人都不太會吭聲。

也有乘客目擊高鐵上突然聽到前面男性乘客大吼：「吵死了！寧靜車廂啦！」她抬頭一看，一個男的對後座吼叫，才注意到前方有個小孩在哭鬧，但小孩突然哭起來，任何父母都沒辦法，而她是被男性的聲音嚇到，不是被小孩的哭聲嚇到，男性乘客的吼聲，遠比小孩音量大得多了，「這就是高鐵寧靜車廂的用處嗎？用來對付帶小孩手足無措的父母。」

▲高鐵實施寧靜車廂政策。（示意資料圖／高鐵公司提供）

醫師蘇怡寧也在臉書上表示，「寧靜不是排除，是理解」，令她難過的是，她看見的是「社會對弱勢者的誤解」，孩子並非故意吵鬧，只是不會控制情緒，就像剛學會走路的人不會穩穩地走。「孩子的哭聲不是噪音，是生命在學習與世界對話，你可以不喜歡但不應該蔑視。」他更說，如果這個社會不能包容下一代的哭聲，那就不會有下一個社會，「我覺得這個社會病了」。

台灣高鐵公司則回應，台灣高鐵車廂寧靜宣導措施上路以來，整體實施狀況良好，旅客皆能配合，「對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員是以關心與安撫方式提供必要協助，並將持續優化人員的溝通及執行技巧。」

高鐵表示，感謝所有旅客的支持與相互體諒，摯盼大家都能享有舒適的高鐵旅程。