出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

▲學生沒上課兩周，狂補課、交作業又狂出錯，讓老師很崩潰。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「作業補到天荒地老！」一名老師透露，家長若重視孩子學習，就別在學期中請假出國，因為有學生出國一周又染上流感再請假，導致課業沒跟上進度，作業也寫到崩潰。文章引發熱議，「請假越多天作業越多」、「別再要求老師補課」，也有人替家長緩頰「不是每份工作能寒暑假請假」。

一名老師氣到在Threads發文，她奉勸家長們「如果真的在乎小孩學習，就別在學期中請假出國！」因為遇到孩子玩了一周回來，未料卻中鏢流感再請一周，導致國文少上兩課、數學一整個單元都沒學到，更別提其他老師的科任課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名老師痛苦直呼，看著學生補作業補到天荒地老，「交過來的作業錯得一塌糊塗...訂正到崩潰。」最後老師不禁感嘆，「我是學生我都感覺很痛苦」，若家長們持續被動無作為，她也無能為力，「不在乎小孩學習的就算了!」

底下網友熱議，「愛出國、要請假是你家的事，但我最無法忍受的就是，有些家長回來還會要求老師幫小孩額外補課」、「算了啦，家長都不在乎了」、「國小就算了，國中以後真的不要這樣」、「為了小孩的課業，只能咬牙寒暑假出國，學習比金錢重要」、「真的，請假越多天，要寫的作業和測驗卷就會多」、「完全認同！幼兒園、國小到現在國中了，學期中絕不請假去玩，是想整死小孩嗎」。

其中也有老師力挺，「尊重家長的決定，想請假就按規定填寫假單，該補的作業補齊，但我都會先告知家長，沒有上課的進度請家長費心指導，我這裡不會去補課」

但也有人持不同看法，「家長有各行各業，不是每個行業都可以在寒暑假請假的，有的行業需要排隊休假。只要小孩作業都有補好、進度都有跟上就好。每個家庭狀況不一樣」。