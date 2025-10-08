直播生小孩！　Twitch女實況主「羊水破了」秒開拍

▲凡蒂在Twitch直播生產過程。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

Twitch女實況主凡蒂（Fandy）創下驚人紀錄，在平台上直播「在家生產」的過程，吸引將近3萬名粉絲見證新生命誕生，就連Twitch執行長都進入聊天室，親自獻上祝福。

凡蒂8日在X發文表示，「我的羊水剛剛破了，所以我要開直播了。寶寶時間到！」她還在文末附上Twitch直播連結。

直播過程中，凡蒂一邊忍受陣痛，一邊與觀眾互動聊天，隨著宮縮越來越激烈，她忍不住在鏡頭前痛苦呻吟，還開玩笑說，「我已經等她好久了！快點滾出來！」

凡蒂的醫療團隊、伴侶及友人都陪伴在側，一起練習呼吸調節，不時幽默開玩笑替她打氣。在直播聊天室中，網友們也屏息以待，「妳做得很好」、「我們現在都在產房裡了」、「有人可以幫我倒杯水嗎？」

最令人驚喜的是，Twitch執行長克蘭西（Dan Clancy）竟然現身直播聊天室，替正在分娩的凡蒂加油打氣。粉絲們也紛紛刷出各種表情符號，有人興奮發布表達震驚的迷因「PogChamp」，也有人質疑「這樣直播真的可以嗎？」

經過8小時左右，凡蒂的孩子終於順利出生，觀看人數累積超過2.7萬人。外界指出，她可能是Twitch 史上第一位直播分娩成功的女實況主。