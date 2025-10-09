　
社會 社會焦點 保障人權

破獲喪屍菸彈網絡！雲林檢警聯手大掃蕩　扣菸油2.5kg市值4800萬

▲▼ 雲林檢警聯手掃蕩槍毒瓦解跨縣市「喪屍菸彈」販毒網絡 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林檢警聯手掃蕩槍毒，瓦解跨縣市「喪屍菸彈」販毒網絡。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林地方檢察署及雲林縣警察局聯手強力緝毒，8月份破獲一起依托咪酯（俗稱「喪屍菸彈」）販毒集團大盤商，查扣市值高達5800萬元的喪屍菸彈，在2025年9月5日起至26日期間，在雲林縣、桃園、嘉義、彰化等縣市進行全面查緝大掃蕩，總計查獲97件111人，其中販賣部分共21件32人、施用及持有部分共41件44人，施用毒品後駕車部分共35件35人，並查扣依托咪酯菸油2519.8公克(市值4800萬元，可供2萬5000人施用)、依托咪酯菸彈76顆、依托咪酯粉末625公克，成果豐碩。

▲▼ 雲林檢警聯手掃蕩槍毒瓦解跨縣市「喪屍菸彈」販毒網絡 。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣警察局指出，其中較為矚目案件是該局刑事警察大隊偵三隊及科偵隊分別各查獲一起500公克以上的大量依托咪酯分裝廠、分裝原料及毒品咖啡包等。雲林檢警總動員展現全面緝毒的決心，避免毒品流入市面造成毒駕，進一步保障用路人的交通安全。

▲▼ 雲林檢警聯手掃蕩槍毒瓦解跨縣市「喪屍菸彈」販毒網絡 。（圖／記者游瓊華翻攝）

依托咪酯原屬麻醉藥物，具有鎮靜、催眠和遺忘作用，起效迅速，不法份子加入電子菸油中施用，吸食後會發生肌肉不自主強力抽動，意識混亂、昏迷、肌躍症，如喪屍般渾身顫抖，或直接昏厥，施用者因神智不清，駕車外出極易衍生重大傷亡交通事故。雲林檢警同時致力於檢肅槍砲工作，於本月7日再查獲改造手槍4支，有效淨化社會治安，維護民眾安全。

▲▼ 雲林檢警聯手掃蕩槍毒瓦解跨縣市「喪屍菸彈」販毒網絡 。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣縣長張麗善及警友會理事長吳政憲為鼓勵警察同仁的努力，特於9日上午至警察局頒發慰勉金，並呼籲全縣縣民，務必提高警覺，家長應多關心子女，學校亦應加強反毒教育，企業響應無毒職場，打造一個更安全、更健康的無毒家園。

雲林縣警察局強調，將持續打擊偵辦槍毒案件，從源頭阻斷毒品供應鏈，並強力查緝毒駕行為，保障縣民生命財產安全，創造更安全的居住環境。

毒品犯罪雲林警方緝毒行動交通安全社會治安

