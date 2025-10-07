　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣每年5萬件無照駕駛「三分之二累犯」　時力籲推動無照駕駛刑罰化

▲▼ 台南18歲男無照開馬三！高速衝破鐵網摔落邊坡　17歲騎士挨撞慘死 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南18歲男無照開馬三，高速衝破鐵網摔落邊坡，17歲騎士挨撞慘死 。（圖／記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生一起奪命車禍，一名18歲蘇姓男子無照駕駛馬自達3轎車，疑似過彎未減速，失控逆向撞上前方17歲無照楊姓機車騎士，導致對方當場重傷倒地、送醫搶救仍不治。且馬3的18歲蘇姓駕駛在事發前就與單車騎士發生碰撞事故，警開完單就放人走。對此，時代力量今（7日）表示，這起事件凸顯政府長期縱容無照駕駛與執法失靈的制度問題，立法院交通委員會八月初通過修法草案，將「當場禁止駕駛」修正為「當場移置保管車輛」，呼籲朝野盡速三讀。

二寮觀日平台附近4日上午發生一起死亡車禍，一名18歲的蘇男無照駕駛馬自達3，疑似過彎時未減速，失控撞死前方17歲楊姓機車騎士，隨後翻落邊坡；警方初步調查，開車的蘇男與死者楊男為好友關係，雙方一同上山，並由楊男騎在前面開路，未料竟會遭撞慘死。

由於該起事故發生前，警方就因另起事故到場開單並填寫查扣紀錄，卻未依法落實禁止駕駛或移置車輛。無照駕駛後續又再度開車上路，最終在轉彎處釀成悲劇。對此，時代力量指出，依《道路交通管理處罰條例》，警方舉發無照駕駛後應「當場禁止其駕駛」，必要時並可移置車輛，確保違規者不得再上路。然而現行制度未強制移置，導致無照駕駛開完罰單仍能繼續行駛，執法落差形同縱容，讓法律成為空文。

時代力量表示，立法院交通委員會已於八月初通過修法草案，將「當場禁止駕駛」修正為「當場移置保管車輛」，並規定吊扣車牌三個月。時代力量呼籲，立法院應儘速完成二、三讀，讓修法落實執行，使沒照就沒車可開，讓車主也須共同負責。

時代力量指出，根據交通部統計，台灣每年發生逾五萬件無照駕駛事故，平均每日約一百三十件，造成七百多人死亡、近八萬人受傷，是酒駕事故的七倍。警方每年取締二十多萬件無照駕駛，但三分之二為累犯，顯示現行罰則缺乏嚇阻力。

時代力量強調，日本、韓國及歐美多國早已將無照駕駛列為刑事犯罪。以日本為例，最重可判三年徒刑；若釀重大事故，駕駛、車主與乘客皆須連帶負責。反觀台灣，現行法規僅罰二萬四千元、無刑責，根本不足以防止悲劇重演。

時代力量主張，政府應從制度面徹底改革，儘速完成修法，並推動無照駕駛刑罰化，讓社會明確認知這是犯罪行為，而非單純違規。台灣每年有逾七百條生命死於可避免的事故，若繼續容忍無照駕駛，下一個受害者可能就是我們的朋友、家人或孩子。

時代力量呼籲，對無照駕駛的縱容，就是放任死亡上路。交通部與立法院應以人民安全為優先，不再讓改革停留在口頭共識，從根本杜絕無照駕駛的惡性循環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

郝龍斌提2026選舉戰略　喊台南、高雄沒拿下一席就辭黨主席

對115年度總預算案提復議案了　民眾黨團：行政院大採憲政紅線

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

林昶佐登芬蘭公共電視旗艦級節目　再寫亞洲第一人紀錄

林國成質詢喊「邁瑩大峽谷」　邱議瑩怒了：道歉！保留法律追訴權

台灣每年5萬件無照駕駛「三分之二累犯」　時力籲推動無照駕駛刑罰化

黃復興大將張人俊表態！　提黨主席4使命挺郝龍斌

王鴻薇助理是黃國昌狗仔集團掮客？　綠委諷：薇虎作昌可恥至極

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

郝龍斌提2026選舉戰略　喊台南、高雄沒拿下一席就辭黨主席

對115年度總預算案提復議案了　民眾黨團：行政院大採憲政紅線

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

林昶佐登芬蘭公共電視旗艦級節目　再寫亞洲第一人紀錄

林國成質詢喊「邁瑩大峽谷」　邱議瑩怒了：道歉！保留法律追訴權

台灣每年5萬件無照駕駛「三分之二累犯」　時力籲推動無照駕駛刑罰化

黃復興大將張人俊表態！　提黨主席4使命挺郝龍斌

王鴻薇助理是黃國昌狗仔集團掮客？　綠委諷：薇虎作昌可恥至極

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

政治熱門新聞

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起民眾可至服務站洽辦

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

更多熱門

相關新聞

屏東長治車禍死亡人數爆增 警啟動3大違規取締

屏東長治車禍死亡人數爆增 警啟動3大違規取締

為有效降低交通事故發生，屏東警分局依據縣府9月交通安全聯席會報指示，於10月啟動「短期專案執法」勤務，針對長治鄉事故頻仍地區，鎖定「無照駕駛」、「小客貨車違規停車」及「無號誌路口未依規定停讓」3大高風險違規項目加強取締。

跑山開路被麻吉撞死　17歲少年超慘死因曝

跑山開路被麻吉撞死　17歲少年超慘死因曝

被問基隆市長選戰未鬆口　童子瑋點名3人也有參選可能

被問基隆市長選戰未鬆口　童子瑋點名3人也有參選可能

表態挺鄭麗文！　詹江村提6理由：我們需要敢說我是中國人的黨主席

表態挺鄭麗文！　詹江村提6理由：我們需要敢說我是中國人的黨主席

黃子佼涉肇逃稱沒感覺撞到　疑副駕回頭看畫面曝

黃子佼涉肇逃稱沒感覺撞到　疑副駕回頭看畫面曝

關鍵字：

車禍無照駕駛時代力量交通安全修法國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面