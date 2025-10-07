台灣每年5萬件無照駕駛「三分之二累犯」　時力籲推動無照駕駛刑罰化

▲台南18歲男無照開馬三，高速衝破鐵網摔落邊坡，17歲騎士挨撞慘死 。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生一起奪命車禍，一名18歲蘇姓男子無照駕駛馬自達3轎車，疑似過彎未減速，失控逆向撞上前方17歲無照楊姓機車騎士，導致對方當場重傷倒地、送醫搶救仍不治。且馬3的18歲蘇姓駕駛在事發前就與單車騎士發生碰撞事故，警開完單就放人走。對此，時代力量今（7日）表示，這起事件凸顯政府長期縱容無照駕駛與執法失靈的制度問題，立法院交通委員會八月初通過修法草案，將「當場禁止駕駛」修正為「當場移置保管車輛」，呼籲朝野盡速三讀。

二寮觀日平台附近4日上午發生一起死亡車禍，一名18歲的蘇男無照駕駛馬自達3，疑似過彎時未減速，失控撞死前方17歲楊姓機車騎士，隨後翻落邊坡；警方初步調查，開車的蘇男與死者楊男為好友關係，雙方一同上山，並由楊男騎在前面開路，未料竟會遭撞慘死。

由於該起事故發生前，警方就因另起事故到場開單並填寫查扣紀錄，卻未依法落實禁止駕駛或移置車輛。無照駕駛後續又再度開車上路，最終在轉彎處釀成悲劇。對此，時代力量指出，依《道路交通管理處罰條例》，警方舉發無照駕駛後應「當場禁止其駕駛」，必要時並可移置車輛，確保違規者不得再上路。然而現行制度未強制移置，導致無照駕駛開完罰單仍能繼續行駛，執法落差形同縱容，讓法律成為空文。

時代力量表示，立法院交通委員會已於八月初通過修法草案，將「當場禁止駕駛」修正為「當場移置保管車輛」，並規定吊扣車牌三個月。時代力量呼籲，立法院應儘速完成二、三讀，讓修法落實執行，使沒照就沒車可開，讓車主也須共同負責。

時代力量指出，根據交通部統計，台灣每年發生逾五萬件無照駕駛事故，平均每日約一百三十件，造成七百多人死亡、近八萬人受傷，是酒駕事故的七倍。警方每年取締二十多萬件無照駕駛，但三分之二為累犯，顯示現行罰則缺乏嚇阻力。

時代力量強調，日本、韓國及歐美多國早已將無照駕駛列為刑事犯罪。以日本為例，最重可判三年徒刑；若釀重大事故，駕駛、車主與乘客皆須連帶負責。反觀台灣，現行法規僅罰二萬四千元、無刑責，根本不足以防止悲劇重演。

時代力量主張，政府應從制度面徹底改革，儘速完成修法，並推動無照駕駛刑罰化，讓社會明確認知這是犯罪行為，而非單純違規。台灣每年有逾七百條生命死於可避免的事故，若繼續容忍無照駕駛，下一個受害者可能就是我們的朋友、家人或孩子。

時代力量呼籲，對無照駕駛的縱容，就是放任死亡上路。交通部與立法院應以人民安全為優先，不再讓改革停留在口頭共識，從根本杜絕無照駕駛的惡性循環。