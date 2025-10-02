一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

▲醫師表示，上車就想睡覺其實有5大科學原因。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

不少人一上車就立刻昏昏欲睡，甚至三分鐘內「點頭如搗蒜」。胸腔暨重症醫師黃軒近日在臉書發文指出，這並非單純因為疲勞或無聊，而是車廂本身具備「天然催眠」條件，從振動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都共同構成一套「移動式安眠術」。

黃軒表示，許多人在車上快速入睡，背後其實有五大科學原因：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、低頻振動＝搖籃效應：車輛振動能在15分鐘內增加困意，就像「行動嬰兒搖籃」。

二、二氧化碳濃度過高：密閉車廂裡CO₂飆升，腦袋缺氧，自然頭昏想睡。

三、大腦訊號衝突：前庭覺得在動、眼睛卻覺得沒動，矛盾訊號讓大腦疲憊。

四、肌肉持續用力：車身晃動時，腰背與下肢肌肉不停微調，造成疲勞與痠痛。

五、心理放鬆切換休眠模式：車程是少數不用思考的時刻，心情一鬆懈，更易入眠。

他指出，這些因素相加，就是一套完美的「天然安眠配方」。至於該如何應對，若想提神，可選擇開窗通風、活動筋骨或做腳踝小運動；若想睡得更好，可準備眼罩、耳塞與頸枕，讓休息更舒適。

黃軒也提醒駕駛人，疲勞駕駛非常危險，建議行車2小時就該休息，最長不宜超過4小時，否則發生事故的風險將大幅提升。他強調：「一上車就想睡，並非你撐不住，而是你被車廂的『黑科技』包圍了。」