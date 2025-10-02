　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

▲▼ 開車,車子。（圖／翻攝自pexels）

▲醫師表示，上車就想睡覺其實有5大科學原因。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

不少人一上車就立刻昏昏欲睡，甚至三分鐘內「點頭如搗蒜」。胸腔暨重症醫師黃軒近日在臉書發文指出，這並非單純因為疲勞或無聊，而是車廂本身具備「天然催眠」條件，從振動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都共同構成一套「移動式安眠術」。

黃軒表示，許多人在車上快速入睡，背後其實有五大科學原因：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、低頻振動＝搖籃效應：車輛振動能在15分鐘內增加困意，就像「行動嬰兒搖籃」。

二、二氧化碳濃度過高：密閉車廂裡CO₂飆升，腦袋缺氧，自然頭昏想睡。

三、大腦訊號衝突：前庭覺得在動、眼睛卻覺得沒動，矛盾訊號讓大腦疲憊。

四、肌肉持續用力：車身晃動時，腰背與下肢肌肉不停微調，造成疲勞與痠痛。

五、心理放鬆切換休眠模式：車程是少數不用思考的時刻，心情一鬆懈，更易入眠。

他指出，這些因素相加，就是一套完美的「天然安眠配方」。至於該如何應對，若想提神，可選擇開窗通風、活動筋骨或做腳踝小運動；若想睡得更好，可準備眼罩、耳塞與頸枕，讓休息更舒適。

黃軒也提醒駕駛人，疲勞駕駛非常危險，建議行車2小時就該休息，最長不宜超過4小時，否則發生事故的風險將大幅提升。他強調：「一上車就想睡，並非你撐不住，而是你被車廂的『黑科技』包圍了。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澳洲小鮮肉險遭台女友毒死3次　主治醫揭命懸一線過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

「獨臂超人」現身光復災區！熟練鏟土姿勢全網哭了

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息

中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

最兇議員化身「鏟子超人」！連2天救災：手舉不起來了

8旬勇伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」！鏟完泥婉拒志工床墊：睡紙板就好

達標了！花蓮募款破6.8億　全聯奪冠、神秘捐款人捐500萬登第二

原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

「獨臂超人」現身光復災區！熟練鏟土姿勢全網哭了

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息

中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

最兇議員化身「鏟子超人」！連2天救災：手舉不起來了

8旬勇伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」！鏟完泥婉拒志工床墊：睡紙板就好

達標了！花蓮募款破6.8億　全聯奪冠、神秘捐款人捐500萬登第二

原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

一台印表機失守，整間公司被駭！　邊陲連網設備淪資安破口

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

淺眠睡不好？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

「四川艦」即將海試　076兩棲攻擊艦拆除電彈軌道棚架

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

生活熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

彰化伯騎腳踏車衝光復救災！婉拒志工床墊睡紙板

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤改坐淺藍色椅休息

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

原住民翁困多天奇蹟生還　激動道謝：Aray

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝！

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

IG爆災情！「貼文文字全不見」一票苦主+1

更多熱門

相關新聞

「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

現代人習慣晚睡，想要有一段安穩且深沉的睡眠並不是件容易的事情，睡前除了降低電子產品使用，保持房間昏暗外，飲食方面也該特別留意，掌握「5吃4不碰」原則，助你一覺到天明。

不愛喝水的「5個壞處」　讓記憶力也變差

不愛喝水的「5個壞處」　讓記憶力也變差

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

台中女體重破110公斤求診半年甩油27公斤

台中女體重破110公斤求診半年甩油27公斤

一杯豆漿也能健康又永續！正向營養干預」補膳食纖維

一杯豆漿也能健康又永續！正向營養干預」補膳食纖維

關鍵字：

睡眠疲勞駕駛交通安全科學健康

讀者迴響

熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

彰化伯騎腳踏車衝光復救災！婉拒志工床墊睡紙板

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤改坐淺藍色椅休息

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

即／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

原住民翁困多天奇蹟生還　激動道謝：Aray

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面