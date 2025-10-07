後座沒繫安全帶「1500元罰單誰付？」　兩派吵翻：駕駛要提醒

▲無論在一般道路或高速公路，後座乘客皆有義務繫上安全帶。示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

不管是開車還坐車，上車的第一件事情就是繫上安全帶，就有網友指出，中秋連假男友開車，載著她和朋友一起到宜蘭玩，途中卻因後座友人未繫安全帶，遭警方開罰1500元，讓她困惑「這罰單到底要誰付？」貼文曝光，多數網友認為，是朋友自己要負責，「誰沒繫誰付錢。」

原PO在PTT發文，「罰單怎麼分」，中秋連假與男友及兩名好友一起去宜蘭玩，男友負責開車，她坐在副駕，兩位好友則是坐在後座，結果好友因為未繫安全帶，被警方攔查後當場開單罰1500元，「請問大家會怎麼算這個罰款？是1500元車上四個人平分？還是跟這兩個未繫安全帶的朋友收錢？」

貼文曝光，網友認為是朋友自己要付，「後座繫安全帶還要別人提醒喔」、「是朋友的話當然會主動繳啊，畢竟自己沒繫安全帶」、「沒繫安全帶的人自己負擔」。不過也有人認為，駕駛有提醒的義務，罰單共同負擔，「這個就要看當初駕駛有沒有做到提醒」、「駕駛一定有駕照，而乘客未必，而且罰單是開立給車」、「酒駕旁邊的人也有責任，朋友沒繫安全帶不用提醒嗎？」

也有網友分享經驗，「一般而言如果不是家人，我都會先說不繫被拍到自行負擔」、「身為駕駛一上車就確認乘客都有繫上安全帶，因為是罰駕駛，不要考驗人性」、「這是駕駛的責任，所以我載人都會要求繫安全帶，不繫或皮的我也不會讓他上車」。

依據現行《道路交通管理處罰條例》，無論在一般道路或高速公路，小型車後座乘客皆有義務繫上安全帶。違規者在一般道路將被處以1500元罰鍰，若在高速或快速道路，則可處3000元至6000元不等罰鍰。