　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

後座沒繫安全帶「1500元罰單誰付？」　兩派吵翻：駕駛要提醒

▲▼無論在一般道路或高速公路，後座乘客皆有義務繫上安全帶。（圖／記者施怡妏攝）

▲無論在一般道路或高速公路，後座乘客皆有義務繫上安全帶。示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

不管是開車還坐車，上車的第一件事情就是繫上安全帶，就有網友指出，中秋連假男友開車，載著她和朋友一起到宜蘭玩，途中卻因後座友人未繫安全帶，遭警方開罰1500元，讓她困惑「這罰單到底要誰付？」貼文曝光，多數網友認為，是朋友自己要負責，「誰沒繫誰付錢。」

原PO在PTT發文，「罰單怎麼分」，中秋連假與男友及兩名好友一起去宜蘭玩，男友負責開車，她坐在副駕，兩位好友則是坐在後座，結果好友因為未繫安全帶，被警方攔查後當場開單罰1500元，「請問大家會怎麼算這個罰款？是1500元車上四個人平分？還是跟這兩個未繫安全帶的朋友收錢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友認為是朋友自己要付，「後座繫安全帶還要別人提醒喔」、「是朋友的話當然會主動繳啊，畢竟自己沒繫安全帶」、「沒繫安全帶的人自己負擔」。不過也有人認為，駕駛有提醒的義務，罰單共同負擔，「這個就要看當初駕駛有沒有做到提醒」、「駕駛一定有駕照，而乘客未必，而且罰單是開立給車」、「酒駕旁邊的人也有責任，朋友沒繫安全帶不用提醒嗎？」

也有網友分享經驗，「一般而言如果不是家人，我都會先說不繫被拍到自行負擔」、「身為駕駛一上車就確認乘客都有繫上安全帶，因為是罰駕駛，不要考驗人性」、「這是駕駛的責任，所以我載人都會要求繫安全帶，不繫或皮的我也不會讓他上車」。

依據現行《道路交通管理處罰條例》，無論在一般道路或高速公路，小型車後座乘客皆有義務繫上安全帶。違規者在一般道路將被處以1500元罰鍰，若在高速或快速道路，則可處3000元至6000元不等罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

iPhone出到17了　哪代是「新一代釘子戶機」？大票齊指1型號

加味菸禁令延宕兩年半未果！民調揭87%民眾支持政府儘速禁令上路

國道服務區暑期營收10.51億元創新高　清水月收8529萬元奪冠

後座沒繫安全帶「1500元罰單誰付？」　兩派吵翻：駕駛要提醒

國慶日國道南下車潮為平日1.3倍　南投交流道封閉管制

還有6人失聯！佛祖街仍被埋2米深　家屬烈日招魂：哥、嫂快出來

看起來像廚餘！他自創「薯條邪門吃法」...驚呼：超好吃

50歲男「忽略2警訊」一檢查竟食道癌末！　醫警告：最怕晚來

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

iPhone出到17了　哪代是「新一代釘子戶機」？大票齊指1型號

加味菸禁令延宕兩年半未果！民調揭87%民眾支持政府儘速禁令上路

國道服務區暑期營收10.51億元創新高　清水月收8529萬元奪冠

後座沒繫安全帶「1500元罰單誰付？」　兩派吵翻：駕駛要提醒

國慶日國道南下車潮為平日1.3倍　南投交流道封閉管制

還有6人失聯！佛祖街仍被埋2米深　家屬烈日招魂：哥、嫂快出來

看起來像廚餘！他自創「薯條邪門吃法」...驚呼：超好吃

50歲男「忽略2警訊」一檢查竟食道癌末！　醫警告：最怕晚來

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

蛋糕是載體將祝福具象化　LADY KELLY創辦人：把能給的愛交到每個人手上

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」才就醫　萬人哀悼

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

中秋過後三生肖運勢爆棚！

雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

雙十國慶將到　3生肖天降好運

國軍天菜「帽送女童」背後有原因　本人首度回應了

更多熱門

相關新聞

台灣每年5萬件無照駕駛「三分之二累犯」　時力籲推動無照駕駛刑罰化

台灣每年5萬件無照駕駛「三分之二累犯」　時力籲推動無照駕駛刑罰化

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生一起奪命車禍，一名18歲蘇姓男子無照駕駛馬自達3轎車，疑似過彎未減速，失控逆向撞上前方17歲無照楊姓機車騎士，導致對方當場重傷倒地、送醫搶救仍不治。且馬3的18歲蘇姓駕駛在事發前就與單車騎士發生碰撞事故，警開完單就放人走。對此，時代力量今（7日）表示，這起事件凸顯政府長期縱容無照駕駛與執法失靈的制度問題，立法院交通委員會八月初通過修法草案，將「當場禁止駕駛」修正為「當場移置保管車輛」，呼籲朝野盡速三讀。

屏東長治車禍死亡人數爆增 警啟動3大違規取締

屏東長治車禍死亡人數爆增 警啟動3大違規取締

收假日「國道11處地雷」　國5北上恐塞13小時

收假日「國道11處地雷」　國5北上恐塞13小時

中秋桃園救災專車　前進光復清災

中秋桃園救災專車　前進光復清災

即／連假傳憾事！台中女高樓墜落無生命跡象

即／連假傳憾事！台中女高樓墜落無生命跡象

關鍵字：

交通安全罰單網友討論中秋連假宜蘭玩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面