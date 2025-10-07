　
社會焦點

屏東長治事禍死亡人數爆增　警即起啟動「3大重點違規取締」

▲屏東警分局針對長治地區交通事故展開重點取締。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局針對長治地區交通事故展開重點取締。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低交通事故發生，屏東警分局依據縣府9月交通安全聯席會報指示，於10月啟動「短期專案執法」勤務，針對長治鄉事故頻仍地區，鎖定「無照駕駛」、「小客貨車違規停車」及「無號誌路口未依規定停讓」3大高風險違規項目加強取締。

▲屏東警分局針對長治地區交通事故展開重點取締。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局表示，經分析113年10月本轄長治鄉A1類交通事故死亡人數較前二年同期增加，其中事故類型以「無照駕駛」與「違規停車」比例最高，另不少事故也與「無號誌路口未減速停讓」有關，因此這次專案將同步加強取締。

一、無照駕駛： 依《道路交通管理處罰條例》第21條、第21-1條規定，未領有駕駛執照或駕照遭吊扣、吊銷仍駕駛者，處新臺幣6,000元至 24,000元罰鍰，並得當場禁止駕駛，未滿18歲者其父母或監護人須負連帶責任。

二、小（客）貨車違規停車： 依同法第55條、第56條規定，若於交岔路口、行人穿越道、公車站10公尺內、消防栓5公尺內或紅線禁止區違停，將處600元至1,800元罰鍰。違停不僅妨礙交通，也可能造成視線死角，增加事故風險。

三、無號誌路口未停讓：駕駛人行經未設有紅綠燈號誌的交岔路口，遇「停車再開」標誌、「停」標字或「閃光紅燈」號誌之交岔路口，未依規定「完全停車再起步行駛」，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款處新臺幣600元至1,800元罰鍰。警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」不僅能避免受罰，更是保障自己與他人安全的重要動作。

屏東警分局呼籲，交通安全需要所有用路人共同維護。警方將透過此次專案加強取締與宣導，提醒駕駛人切勿心存僥倖，無照不上路、停車守規定、路口要停讓，才能一起守護行車安全。

