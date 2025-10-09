輝達轉落腳松南營區？　蔣萬安曝早帶看地：只要在台北就是加分

▲ 台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達原屬意將台灣總部設在北士科T17、T18基地，因用地取得卡關，賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部。而經濟部昨也表示，接到輝達公司信函，請求盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，而據悉以松南營區的機會最大。台北市長蔣萬安今（9日）受訪時表示，松南營區那塊地，市府很早之前就已親自帶輝達看過，現在中央也說會全力幫忙，無論是誰的地，只要輝達在台北就是加分，將與中央一起努力。

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權。北市府盼與新壽合意解約，再專案設定地上權給輝達，新壽則尚未提出條件。

經濟部昨天表示，已接到輝達委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求的土地，並於24日前回覆輝達。

蔣萬安今天出席「斯文里二期整宅公辦都市更新案」簽約典禮前被媒體堵訪問及此事。蔣萬安說，其實市府也同步收到輝達來函，希望市府協助尋找除北士科T17、18基地外適合的土地，這就是一般行政程序。

蔣萬安說，包含松南營區那塊地，市府很早之前就已親自帶輝達去看過，現在中央也說會全力幫忙，討論將松南營區旁的國有地一併開發，都是好事。

蔣萬安表示，只要輝達台灣總部選定在台北市，不管是中央、市府還是私人的土地，市府都會給予全力協助；無論是屬於誰的地，只要在台北，對台北就是加分、對所有市民都有利，市府會跟中央一起努力。

至於高雄市長陳其邁積極爭取輝達青睞，是否會感到壓力？蔣萬安強調，目標就是希望輝達落腳台北市，不管是國有地、市有地還是私人地，都會給予全力協助，因為只要是在台北，對台北都是加分。