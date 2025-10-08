買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

▲Jacob Pugmire收到熱心人士的贊助。（圖／翻攝自Jacob Pugmire臉書）



記者施怡妏／綜合報導

來自美國的模特兒兼網紅Jacob Pugmire，曾來台進行徒步環島挑戰，吸引不少粉絲關注。近來花蓮災情慘重，他也化身「鏟子超人」到災區救援，還自掏腰包製作蛋白棒，讓鏟子超人們休息時可以果腹，導致銀行戶頭只剩「2元」，正當他陷入低潮時，竟收到一筆2萬元的贊助，讓他超感動。

Jacob Pugmire在臉書發文，看到花蓮災情慘重很心疼，決定到災區貢獻一份心力，買了車票到光復區鏟土，甚至還花4000元跑遍各地買材料，凌晨趕工製作蛋白棒，一大早搭車送去災區，讓鏟子超人們肚子餓時可以快速恢復能量，「看到鏟子超人吃下我親手做的蛋白棒，那一刻，所有的辛苦都值得。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Jacob Pugmire提到，這幾天不斷買車票來回、製作蛋白棒，存款已經燒光，只剩下2元，正煩惱沒有錢可以去花蓮幫忙時，有熱心民眾及時救援，贊助2萬元。看到戶頭出現入帳通知，他感動直呼「我要哭了！因為你，我又能出發了！繼續救災！真的非常感謝您的支持，你們真的給了我繼續努力的動力。」

貼文曝光，掀起網友討論，「Jacob，有多少能力做多少事，不要勉強」、「謝謝你～總是身體力行，給我們滿滿正能量，請注意安全」、「我也一樣，身為花蓮人去了11天了，昨天剛回來計算了一下，也花了5萬多，看到餘額24元，雖然之後難過日子一點，至少幫助了不少人，也值得」、「謝謝你～但一定要先把自己照顧好，才能有機會去幫助更多的人」、「你的善心+別人的善款，這是溫暖的善循環」。