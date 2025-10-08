　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吊車大王助砂石場怪手挖到闆娘　特搜開鏟3.5hrs終見深埋遺體

▲▼ 花蓮砂石場挖到失聯黃姓老闆娘遺體。（圖／民眾提供，下同）

▲在吊車大王啟德派出的大怪手協助下，今天終於在砂石場挖到失聯黃姓老闆娘遺體。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華、王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第16天的今(8日)中午，在「竹北吊車大王」啟德派出的大怪手與砂石場的4部怪手合作挖掘下，救難人員終於在遭泥石掩埋的車內找到失聯者遺體，以人工方式挖掘約3個半小時後，終於將遺體運出，而家屬指認正是老闆娘本人。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞指出，為了尋找砂石場黃姓老闆娘，眾人今天鎖定佛祖街336巷、砂石場附近，被深達1層高泥土填平的位置持續進行挖掘，不僅自家砂石場出動4部怪手，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手也加入救援，終於挖到老闆娘的車輛，並在駕駛座發現遺體。

▲▼ 花蓮砂石場挖到失聯黃姓老闆娘遺體。（圖／民眾提供，下同）

簡弘丞表示，當下發現車輛是翻車狀態，且車體嚴重變形，可能是被洪水沖到翻覆。為保遺體順利移出，台中市特種搜救隊與花蓮縣消防局特搜大隊合作，改以人工方式拿鏟子慢慢挖，並用油壓剪破壞車體，花費約3個半小時後將遺體運出。雖家屬指認遺體就是黃女本人，但確切身分仍有待相驗釐清。

▲▼ 花蓮砂石場挖到失聯黃姓老闆娘遺體。（圖／民眾提供，下同）

花蓮縣議會議長張峻與黃女夫妻倆是好友關係，他表示老闆娘是個大善人，經常捐錢給弱勢團體作公益，所幸現在終於可以回家。

台中市消防局表示，搜救行動進入關鍵階段，特搜隊仍將持續與各單位密切合作，全力尋覓失聯者下落，期盼儘早完成任務，讓罹難者與家屬得以安息與慰藉。

▲▼ 4部怪手開挖！花蓮佛祖街夫妻失聯10天　兒悲：只求帶爸媽回家 。（圖／地方中心翻攝）

▲啟德派出的大型怪手，在災後第10天就進駐砂石場協助找人  。（圖／地方中心翻攝）

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

自家怪手挖到老闆娘！　吊車大王也出力
顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁
快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回
「特遣超人」徒步挺進堰塞湖　近距離畫面曝
16支監視器畫面曝！　幼兒園交出關鍵影片
在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜、黃尚禾哀傷露面
7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣
快訊／真是非常荒唐！知名YTR赴警局：我有一槍斃命的證據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

來自美國的模特兒兼網紅Jacob Pugmire，曾來台進行徒步環島挑戰，吸引不少粉絲關注。近來花蓮災情慘重，他也化身「鏟子超人」到災區救援，還自掏腰包製作蛋白棒，讓鏟子超人們休息時可以果腹，導致銀行戶頭只剩「2元」，正當他陷入低潮時，竟收到一筆2萬元的贊助，讓他超感動。

影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

雲林營造公司找麵包餐車災區發放3千份餐點

雲林營造公司找麵包餐車災區發放3千份餐點

花蓮光復堰塞湖馬太鞍吊車大王老闆娘失聯遺體

