吊車大王助砂石場怪手挖到闆娘　特搜開鏟3.5hrs終見深埋遺體

▲在吊車大王啟德派出的大怪手協助下，今天終於在砂石場挖到失聯黃姓老闆娘遺體。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華、王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第16天的今(8日)中午，在「竹北吊車大王」啟德派出的大怪手與砂石場的4部怪手合作挖掘下，救難人員終於在遭泥石掩埋的車內找到失聯者遺體，以人工方式挖掘約3個半小時後，終於將遺體運出，而家屬指認正是老闆娘本人。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞指出，為了尋找砂石場黃姓老闆娘，眾人今天鎖定佛祖街336巷、砂石場附近，被深達1層高泥土填平的位置持續進行挖掘，不僅自家砂石場出動4部怪手，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手也加入救援，終於挖到老闆娘的車輛，並在駕駛座發現遺體。

簡弘丞表示，當下發現車輛是翻車狀態，且車體嚴重變形，可能是被洪水沖到翻覆。為保遺體順利移出，台中市特種搜救隊與花蓮縣消防局特搜大隊合作，改以人工方式拿鏟子慢慢挖，並用油壓剪破壞車體，花費約3個半小時後將遺體運出。雖家屬指認遺體就是黃女本人，但確切身分仍有待相驗釐清。

花蓮縣議會議長張峻與黃女夫妻倆是好友關係，他表示老闆娘是個大善人，經常捐錢給弱勢團體作公益，所幸現在終於可以回家。

台中市消防局表示，搜救行動進入關鍵階段，特搜隊仍將持續與各單位密切合作，全力尋覓失聯者下落，期盼儘早完成任務，讓罹難者與家屬得以安息與慰藉。

▲啟德派出的大型怪手，在災後第10天就進駐砂石場協助找人 。（圖／地方中心翻攝）