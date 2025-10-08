快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157傷

▲砂石場今日尋獲一具遺體，經確認為失聯黃姓闆娘。（圖／民眾提供）



記者許權毅／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第16天、今午於佛祖街336巷、政旺砂石場附近尋獲一輛轎車，車內有一具女性遺體。今日經檢方相驗後，由家屬、員工指認，確定就是失聯黃姓闆娘。

中央災害應變中心今日晚間18時更新最新數據，本次花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，已經造成19人死亡、157人受傷，另外仍有5人失聯中。失聯者包含，自強路高姓男子、武昌街85巷林姓夫妻、佛祖街336巷的高姓教授、張姓婦人共5人。

▲花蓮、台中特搜與民間單位今日發現黃姓闆娘轎車，遺體在車內。（圖／記者游瓊華翻攝）



花蓮消防局特搜大隊指出，眾人今天鎖定佛祖街336巷、砂石場附近，被深達1層高泥土填平的位置持續進行挖掘，不僅自家砂石場出動4部怪手，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手也加入救援，終於挖到老闆娘的車輛，並在駕駛座發現遺體。

當下發現車輛是翻車狀態，且車體嚴重變形，可能是被洪水沖到翻覆。為保遺體順利移出，台中市特種搜救隊與花蓮縣消防局特搜大隊合作，改以人工方式拿鏟子慢慢挖，並用油壓剪破壞車體，花費約3個半小時後將遺體運出。