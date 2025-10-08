　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157傷

▲▼花蓮佛祖街失蹤的砂石場黃姓老闆娘，寺廟人員23日、24日打給老闆娘時已經失聯了，佛祖街民宅被泥水淹到僅剩下屋頂 。（圖／記者許權毅攝）

▲砂石場今日尋獲一具遺體，經確認為失聯黃姓闆娘。（圖／民眾提供）

記者許權毅／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第16天、今午於佛祖街336巷、政旺砂石場附近尋獲一輛轎車，車內有一具女性遺體。今日經檢方相驗後，由家屬、員工指認，確定就是失聯黃姓闆娘。

中央災害應變中心今日晚間18時更新最新數據，本次花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，已經造成19人死亡、157人受傷，另外仍有5人失聯中。失聯者包含，自強路高姓男子、武昌街85巷林姓夫妻、佛祖街336巷的高姓教授、張姓婦人共5人。

▲花蓮、台中特搜與民間單位今日發現黃姓闆娘轎車，遺體在車內。（圖／記者游瓊華翻攝）

花蓮消防局特搜大隊指出，眾人今天鎖定佛祖街336巷、砂石場附近，被深達1層高泥土填平的位置持續進行挖掘，不僅自家砂石場出動4部怪手，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手也加入救援，終於挖到老闆娘的車輛，並在駕駛座發現遺體。

當下發現車輛是翻車狀態，且車體嚴重變形，可能是被洪水沖到翻覆。為保遺體順利移出，台中市特種搜救隊與花蓮縣消防局特搜大隊合作，改以人工方式拿鏟子慢慢挖，並用油壓剪破壞車體，花費約3個半小時後將遺體運出。

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

來自美國的模特兒兼網紅Jacob Pugmire，曾來台進行徒步環島挑戰，吸引不少粉絲關注。近來花蓮災情慘重，他也化身「鏟子超人」到災區救援，還自掏腰包製作蛋白棒，讓鏟子超人們休息時可以果腹，導致銀行戶頭只剩「2元」，正當他陷入低潮時，竟收到一筆2萬元的贊助，讓他超感動。

吊車大王助怪手挖到闆娘　特搜開鏟3.5hrs終見遺體

吊車大王助怪手挖到闆娘　特搜開鏟3.5hrs終見遺體

影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

