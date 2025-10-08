不爽兒子搞外遇！泰榴槤大亨「PO文懸賞揍小三」　每下3萬打到分手





▲阿農發文懸賞，找人毆打破壞兒子家庭的小三。（圖／翻攝臉書อานนท์ รถทอง）

記者吳美依／綜合報導

泰國春蓬府（Chumphon）榴槤園老闆阿農（Arnon Rodthong）不滿兒子外遇、破壞家庭，竟發懸賞文僱人對小三「賞巴掌」，每一個巴掌3萬泰銖（約新台幣2.8萬元），打到2人分手為止，引發全網熱議。

65歲的阿農7日在臉書發文表示，「找團隊輪流賞巴掌，每次3萬泰銖，至少打10次以上，警察費用我出」，不論誰先遇到當事人都可以動手，拍照證明再找他領錢。

阿農受訪時，把100萬泰銖（約新台幣94萬元）現金擺在桌上展示。他宣稱，為了保護家庭，並幫媳婦討回公道，自己不怕被告也不怕花錢，願意承擔一切法律責任。

根據阿農說法，這名小三原本在他的榴槤園擔任會計，先勾搭上孫子當男友，後來又誘拐已婚的兒子，「自己有老公還要搶別人老公，女的卑鄙，男的混蛋，真是可惡至極。我無法忍受這種女人來破壞我的家庭！」

隨著事件持續發酵，阿農又發文宣布取消懸賞，因為「長輩不應該用暴力做壞榜樣。」不過，他也同時宣布與兒子徹底斷絕關係，「我要收回所有登記在他名下的財產，委託律師全部要回來」，並且轉至孫女名下。