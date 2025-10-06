　
社會 社會焦點 保障人權

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯　太囂張挨告了

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小三一邊偷吃人夫，一邊在IG曬恩愛，懷孕後挨告要賠90萬元。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名正宮和前夫再婚後，卻發現丈夫偷吃身材姣好的正妹小三，小三經常和丈夫出國，甜蜜同遊日本、泰國、韓國等地，還不時在IG發合照紀錄說「成功達成飛機上做愛」、「我們在日本的飯店外面sex」、「昨天你都沒有在榻榻米X我...昨天我超想要欸」，甚至在姦情曝光後，傳訊正宮表示「我懷了Tony（人夫）的小孩」。正宮大受打擊，崩潰將小三告上法院求償百萬。台北地院審理，法官判定小三侵害配偶權且態度囂張，要賠正宮90萬元。可上訴。

判決指出，該名正宮和人夫婚後育有2個小孩，2020年11月曾一度離婚，但兩人仍繼續同居照顧小孩，並在2023年3月再婚，婚姻期間感情融洽。不過夫妻倆才復合1年多，正宮就在人夫手機看到他和小三蓓蓓(化名)的曖昧對話，正宮質問後人夫後，人夫表示他和蓓蓓只是「逢場作戲」，但正宮無法接受，於2024年8月5日離家，同日就收到蓓蓓訊息說「我懷了Tony（人夫）的小孩」，人夫也坦承確有此事，正宮聽了非常痛苦，提告對蓓蓓求償100萬元。

全案審理時，蓓蓓辯稱她在2024年2月認識人夫，人夫謊稱單身並出示身分證，上面配偶欄也是空白，她才會和人夫交往並發生性行為，直到同年8月她才知道人夫有老婆，她雖繼續和人夫來往、留宿在人夫租屋處，但正宮不論在8月前或後，都沒有證據證明她與人夫有發生性行為，且求償的金額也過高。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲小三和人夫四處解鎖成就並發文紀錄。（示意圖／CFP）

不過正宮提出證據顯示，人夫於2024年4月到10月間前往日本、韓國、泰國等地，和蓓蓓出入境時間大致吻合，且蓓蓓還在同遊大阪後，於IG曬合照表示「我們在日本的飯店外面sex(簡稱：APA欄杆) 哈 又是一個人生第一次 笑死」，同遊日本東北泡湯後又發文「…第一次穿浴袍，愛上『砲』湯 祈禱未來還可以跟你的團 我愛你」，同遊名古屋時也發合照說「謝謝你為我升等成功 達成飛機上做愛下次我要在○航 已達成○航」，另還有「2024/6/12在電影院打砲新解鎖…」、「導遊昨天怎麼沒有做愛和好『砲』...昨天你都沒有在榻榻米X我...昨天我超想要欸」等親暱文字。

法官檢視相關證據，判定蓓蓓和人夫出遊，且與人夫同居、以人夫租屋處「住戶」自居，另正宮的阿姨得知蓓蓓懷孕後與她聯繫，蓓蓓更表示「預產期2025/4/08」、「外遇有一就有二、自己加油」、「我已經算很好了，還跟正宮道歉，我就問問看他其他的小四小五小六接不接受？」、「不好意思 我不要臉無極限」、「已經拿過一次他的孩子了，現在不想再拿了，我有能力養」，並曾傳自己被人夫捧胸、接吻的照片給阿姨說「拿給你們告」等語，態度囂張且完全沒有悔意，對正宮精神打擊巨大，審酌正宮年收約50萬，蓓蓓年收約30、40萬元，判蓓蓓要賠90萬元。

景美女中附近今(6日)發生民宅大火！台北市文山區辛亥路七段巷弄內有民宅發生火警，現場一度濃煙狂竄，巷內佈滿煙霧，能見度極低，巷內居民紛紛逃出門口暫避。警消於9點49分獲報，已抵達現場灌救，所幸屋內無人受困，詳細情形仍待進一步釐清。

婚姻糾紛小三偷吃正宮台北

