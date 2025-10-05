　
國際

寵物獅子越獄攻擊2路人！男童遭「拖入草叢狠咬」　泰網紅被逮

▲▼ 「寵物獅子」越獄！男童被拖入草叢狂咬。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國一名網紅飼養的寵物獅子越獄咬傷人。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國北碧府一名網紅飼養的寵物獅子4日逃出籠子，隨機襲擊了２名路人，其中一名11歲男童被獅子拖進草叢內啃咬，所幸村民及時出手解救，才撿回一命，經治療已脫離險境。而該名網紅則已經被警方逮捕。

根據泰媒報導，32歲男網紅帕林亞在家中飼養一頭寵物獅子，然而4日晚間8時45分獅子突然脫逃出籠子，並攻擊了2名村民，分別是一名43歲成年男子與一名11歲男童。

▲▼ 「寵物獅子」越獄！男童被拖入草叢狂咬。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼ 「寵物獅子」越獄！男童被拖入草叢狂咬。（圖／翻攝自khaosod）

獅子脫逃後，瞬間撲向一名路過男童，將他拖至草叢中攻擊，所幸村民及時趕到現場協助，成功救出受傷男童。

受害男童隨即被送往蘇拉西軍醫院急診室搶救，隨後轉至信帕醫院持續治療。男童身上多處遭獅子咬傷與抓傷，經過縫合手術及X光檢查後，目前生命跡象穩定，正在密切觀察中。

另一名43歲男子則是腿部被抓傷，縫了4針，目前情況穩定，已經返家休養。

男童姊姊接受媒體訪問時透露，「弟弟已經脫離險境，醫生已經處理好傷口，現在正在觀察後續狀況。」她同時表達對村內安全的擔憂，指出事件發生後，村民都不敢讓孩子外出，「沒想到這種事會發生在我們家人身上，希望相關單位能介入處理這個危險狀況。」

據了解，野生動物保護署人員3日才前往該名網紅家中，檢查這頭獅子的飼養環境，並當場要求飼主改善籠舍安全設施，豈料隔日就發生獅子脫逃傷人事件。

10/04 全台詐欺最新數據

快訊／好消息！　11歲女童脫險轉普通病房
2長腿妹與運將爆衝突　為了90元拉扯
國1上午4起追撞回堵　下午國道15路段易壅塞
高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫
百人面前遭爆頭槍殺！子彈貫穿泰女頭顱　從嘴射出
馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈遭詐騙
被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

泰國碧武里府驚傳恐怖情殺案，一名27歲女攤販4日在菜市場遭前男友持槍爆頭，兇手當著數百名民眾面前連開3槍，子彈當場穿透被害女子的頭部，貫穿口腔，送醫搶救後仍不治身亡，而兇嫌則仍在逃中。

泰國 獅子 網紅 攻擊

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

