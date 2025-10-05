寵物獅子越獄攻擊2路人！男童遭「拖入草叢狠咬」　泰網紅被逮

▲泰國一名網紅飼養的寵物獅子越獄咬傷人。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國北碧府一名網紅飼養的寵物獅子4日逃出籠子，隨機襲擊了２名路人，其中一名11歲男童被獅子拖進草叢內啃咬，所幸村民及時出手解救，才撿回一命，經治療已脫離險境。而該名網紅則已經被警方逮捕。

根據泰媒報導，32歲男網紅帕林亞在家中飼養一頭寵物獅子，然而4日晚間8時45分獅子突然脫逃出籠子，並攻擊了2名村民，分別是一名43歲成年男子與一名11歲男童。

獅子脫逃後，瞬間撲向一名路過男童，將他拖至草叢中攻擊，所幸村民及時趕到現場協助，成功救出受傷男童。

受害男童隨即被送往蘇拉西軍醫院急診室搶救，隨後轉至信帕醫院持續治療。男童身上多處遭獅子咬傷與抓傷，經過縫合手術及X光檢查後，目前生命跡象穩定，正在密切觀察中。

另一名43歲男子則是腿部被抓傷，縫了4針，目前情況穩定，已經返家休養。

男童姊姊接受媒體訪問時透露，「弟弟已經脫離險境，醫生已經處理好傷口，現在正在觀察後續狀況。」她同時表達對村內安全的擔憂，指出事件發生後，村民都不敢讓孩子外出，「沒想到這種事會發生在我們家人身上，希望相關單位能介入處理這個危險狀況。」

據了解，野生動物保護署人員3日才前往該名網紅家中，檢查這頭獅子的飼養環境，並當場要求飼主改善籠舍安全設施，豈料隔日就發生獅子脫逃傷人事件。