百人面前遭「恐怖前男友」爆頭槍殺！子彈貫穿她頭顱　從嘴射出

▲兇嫌目前仍逃亡中，而被害人則不治身亡。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國碧武里府驚傳恐怖情殺案，一名27歲女攤販4日在菜市場遭前男友持槍爆頭，兇手當著數百名民眾面前連開3槍，子彈當場穿透被害女子的頭部，貫穿口腔，送醫搶救後仍不治身亡，而兇嫌則仍在逃中。

根據khaosod報導，警方4日上午7時30分接獲通報稱，碧武里府一間菜市場有人遭到槍擊，隨即趕往現場。警方抵達後，在現場發現一輛黑色本田Speed-i機車倒地，車旁散落著一雙白色拖鞋及大灘血跡。

警方初步調查，案發前有目擊者看見27歲被害女攤商阿嘉拉與前男友爆發激烈口角，隨後阿嘉拉騎車前往自己的蔬菜攤位。監視器畫面顯示，一名戴帽蒙面的男子騎著綠色機車，在距離案發地點約20公尺處停下。

該名男子隨後下車，並直接走向正準備停車的阿嘉拉，從背後朝她頭部連開3槍，阿嘉拉當場倒地。開槍後，兇手繞道跑回自己的機車旁，並騎車逃離現場。當時菜市場內有近百名顧客與攤商，所有人聽見槍聲紛紛落荒而逃。

阿嘉拉頭部中彈，子彈從後腦勺射入、穿透口腔，家屬緊急將她送往碧武里府帕瓊格勞醫院搶救。不料在送醫途中發生車禍，院方派遣救護車接手搶救，但阿嘉拉最終仍傷重不治。

警方研判，犯嫌應為阿嘉拉的前男友，犯案動機疑似出於感情糾紛的嫉妒報復。目前已根據監視器畫面全力追緝兇手，案件將依殺人罪移送法辦。