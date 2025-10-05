　
國際

百人面前遭「恐怖前男友」爆頭槍殺！子彈貫穿她頭顱　從嘴射出

▲▼恐怖前男友菜市場「爆頭槍殺」前女友！子彈穿透頭顱　從口中噴出。（圖／翻攝自khaosod）

▲兇嫌目前仍逃亡中，而被害人則不治身亡。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國碧武里府驚傳恐怖情殺案，一名27歲女攤販4日在菜市場遭前男友持槍爆頭，兇手當著數百名民眾面前連開3槍，子彈當場穿透被害女子的頭部，貫穿口腔，送醫搶救後仍不治身亡，而兇嫌則仍在逃中。

根據khaosod報導，警方4日上午7時30分接獲通報稱，碧武里府一間菜市場有人遭到槍擊，隨即趕往現場。警方抵達後，在現場發現一輛黑色本田Speed-i機車倒地，車旁散落著一雙白色拖鞋及大灘血跡。

警方初步調查，案發前有目擊者看見27歲被害女攤商阿嘉拉與前男友爆發激烈口角，隨後阿嘉拉騎車前往自己的蔬菜攤位。監視器畫面顯示，一名戴帽蒙面的男子騎著綠色機車，在距離案發地點約20公尺處停下。

▲▼恐怖前男友菜市場「爆頭槍殺」前女友！子彈穿透頭顱　從口中噴出。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼恐怖前男友菜市場「爆頭槍殺」前女友！子彈穿透頭顱　從口中噴出。（圖／翻攝自khaosod）

該名男子隨後下車，並直接走向正準備停車的阿嘉拉，從背後朝她頭部連開3槍，阿嘉拉當場倒地。開槍後，兇手繞道跑回自己的機車旁，並騎車逃離現場。當時菜市場內有近百名顧客與攤商，所有人聽見槍聲紛紛落荒而逃。

阿嘉拉頭部中彈，子彈從後腦勺射入、穿透口腔，家屬緊急將她送往碧武里府帕瓊格勞醫院搶救。不料在送醫途中發生車禍，院方派遣救護車接手搶救，但阿嘉拉最終仍傷重不治。

警方研判，犯嫌應為阿嘉拉的前男友，犯案動機疑似出於感情糾紛的嫉妒報復。目前已根據監視器畫面全力追緝兇手，案件將依殺人罪移送法辦。

 
10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

百人面前遭爆頭槍殺！子彈貫穿泰女頭顱　從嘴射出
馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈遭詐騙
被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去
變數大！哈隆颱風轉向關鍵曝
八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU
快訊／基隆某社區大樓12F墜落！　男多處骨折亡
PO文急徵「清溝超人」挨酸沒錢請機具　彭啓明曝困難點
搶劫超商2瓶麥香！襲警越南籍留學生背景曝

泰國碧武里府市場槍擊情殺東南亞要聞

