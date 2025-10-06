　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國確定開徵「300泰銖」旅遊稅！　新制4個月內上路

▲▼ 遊客穿上泰國傳統服飾在鄭王廟拍照。（圖／CFP）

▲泰國確定在4個月內向外籍旅客開徵旅遊稅。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

愛去泰國旅遊的國人要注意了！泰國觀光暨體育部宣布，將在4個月內正式實施旅遊稅政策，向搭飛機入境的外國遊客收取每人300泰銖（約新台幣282元）的旅遊稅。這項措施早在2023年就已被內閣批准，但一直未正式實施，而在延宕近2年後，新政策終於要上路。

根據《曼谷郵報》報導，泰國新任觀光暨體育部長阿塔功（Artthakorn Sirilatthayakorn）3日公開強調「這項費用非常重要」，因為徵收的資金將專門用於為遊客購買保險以及改善泰國的旅遊基礎建設。

阿塔功坦言，額外收費確實可能讓遊客感到不滿，目前網路上已經出現不少批評聲浪。

這項旅遊稅其實早有規劃。泰國內閣在2023年2月就通過相關提案，原定當年6月開始實施，但因為技術問題一拖再拖。根據目前規劃，搭機入境的旅客將收取300泰銖（約新台幣282元），從陸路或海路進入泰國的遊客則收取150泰銖（約新台幣141元）。

觀光暨體育部表示，開徵旅遊稅主要是為了減輕國家預算負擔。過去當外國遊客在泰國發生意外時，都是由政府預算支付相關補償費用，未來這筆錢將改由旅遊稅支付，同時也能為遊客提供更完善的旅遊保險保障。

值得注意的是，泰國國家觀光局預估今年國際旅客人數將達到3340萬人次，比去年下滑6%。在觀光復甦仍面臨挑戰的時刻，新增旅遊稅是否會進一步影響遊客意願，值得持續觀察。

