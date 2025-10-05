　
社會 社會焦點 保障人權

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

記者張靖榕／台北報導

台北市人夫小明（化名，下同）遭妻子小華（化名，下同）提告，指控他與女同事小雅（化名，下同）發生婚外情，兩人於LINE對話中多次互傳親密貼圖、討論性愛細節，期間長達近一年。小華提出41段對話作為證據，請求法院判賠100萬元慰撫金；小明則主張自己是因長期遭受小華精神虐待與言語壓迫，才一時迷失，請求減輕賠償責任。台北地方法院審酌後認為，小明確有侵害配偶權行為，判賠30萬元，可上訴。

判決書指出，小華控訴，兩人於2016年2月結婚，婚後育有一女，婚姻期間，她全心投入家庭，協助經濟、料理家務，始終恪守妻子本分；然而2024年11月10日，她發現小明與女同事小雅從2023年10月起，在LINE上傳遞大量曖昧、鹹濕訊息，包括約炮對話、性愛細節與照片，顯示兩人有明確的肉體關係，嚴重傷害其配偶權。

小華提供的41段LINE對話中，包括2023年10月29日小雅對小明說「全面接觸（親密關係）還不熟」，小明則傳親吻貼圖示愛。隔日，小雅回應「看到你有如神助 好開心」，雙方再度互傳親吻、抱抱貼圖，並在10月31日互開性玩笑，小雅問「晚上想吃什麼」，小明回「吃你嗎」。

11月初，小明更主動傳送性愛姿勢示意圖，並詢問對方是否生過孩子、小雅胸圍尺寸等，小雅也坦言見到小明「會有反應」、「需要忍耐」。兩人對話中多次提及性行為過程與快感表達，小明還說「用力的愛」、「這女人有主人的」，小雅則說「你的印記還在耶」。

此外，雙方還到小雅桃園的家中發生關係，小明完事後鹹濕追擊，「還有你的嘴、享受很久、妳很深入、我今天對你很敞開心胸、都被你看光、親哪裡、可以直接說哪裡比較嗨、直擣那個地帶、你留了一個印記給我對不對」、「我出手妳還不想停」，小雅則回「停不了」。

小明則辯稱，外遇行為並非出自惡意背叛，而是長期遭小華精神施壓與言語侮辱，在心理壓力無法紓解下才與小雅發展關係。他強調兩人僅短暫交往，未共同生活，請求法院從寬認定，並考量他仍需負擔子女教養與生活費用，小華求償金額過高。

法院審酌雙方說詞後指出，小明雖稱受小華精神虐待，但未能提出具體證據，即便婚姻關係失和，也不得作為出軌的正當理由。根據對話內容可認定他確有與小雅發生性關係，已構成侵害配偶權，判賠小華30萬元。

