地方 地方焦點

全國首創！南消推「無人機飛手輔助指揮」訓練　打造智慧救災體系

▲台南市消防局第六大隊舉辦全國首創「消防無人機飛手輔助指揮訓練課程」，學員進行實地演練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊舉辦全國首創「消防無人機飛手輔助指揮訓練課程」，學員進行實地演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊為強化火場指揮與救災效率，於10月2、3日兩日上午在安平分隊舉辦全國首創的「消防無人機飛手輔助指揮訓練培訓課程」，共分兩梯次、14名學員參訓，對象為第六與第七大隊的幕僚及義消人員。

▲台南市消防局第六大隊舉辦全國首創「消防無人機飛手輔助指揮訓練課程」，學員進行實地演練。（記者林東良翻攝，下同）

課程結合美國在台協會（AIT）軍事顧問團培訓經驗，將軍事部隊的無人機作業概念轉化為消防指揮體系的新模式，開創消防飛手新角色。

▲台南市消防局第六大隊舉辦全國首創「消防無人機飛手輔助指揮訓練課程」，學員進行實地演練。（記者林東良翻攝，下同）

這次訓練打破以往無人機僅用於拍攝或紀錄的作業邏輯，將飛手定位為「指揮幕僚」的一環，協助指揮官進行即時態勢偵知與決策支援。課程內容包含火場ICS指揮架構下的飛手職責、出勤任務簡報與通聯設定、現場銜接與通報流程、空中偵查與戰術監控應用、以及行動後影像檢討等，確保從出勤前到任務後的資訊鏈完整，形成標準化的空中輔助指揮模式。

▲台南市消防局第六大隊舉辦全國首創「消防無人機飛手輔助指揮訓練課程」，學員進行實地演練。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府持續推動智慧城市與智慧消防，期望透過拓展無人科技應用，讓消防人員能在災害現場迅速掌握情勢、提升救災效率並確保安全。消防局長李明峯則指出，此為全國首創訓練，象徵無人機飛手正式從紀錄角色轉型為「指揮官眼中的第二雙眼」，未來將朝快速、精準、智慧化的方向發展，打造更安全高效的救災體系。

▲台南市消防局第六大隊舉辦全國首創「消防無人機飛手輔助指揮訓練課程」，學員進行實地演練。（記者林東良翻攝，下同）

