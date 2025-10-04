無人機又現蹤！德國慕尼黑機場「連2晚關閉」　6500旅客受困

▲德國慕尼黑機場（Munich airport）因疑似無人機入侵被迫關閉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國慕尼黑機場（Munich airport）再度因疑似無人機入侵被迫關閉，造成數十架航班取消或改降，超過6500名旅客受到影響。這已是連續第2晚傳出干擾事件，警方與機場單位目前正展開調查。

慕尼黑機場3日晚間發表聲明指出，從晚間9時30分起，空中交通受到限制，隨後全面停飛。當晚共有23架入境班機被迫改降，12架前往慕尼黑的航班遭取消，另有46架出發航班延誤或停飛，影響人數達6500人。

機場方面強調，已和前晚一樣立即在航廈提供毛毯、點心及臨時床鋪，協助受困旅客。官方預計4日清晨5時恢復正常營運。

根據警方說法，這起干擾事件疑似與無人機有關，目前仍在追查「可能的目擊線索」。首起事故發生於2日晚間8時30分，當時在機場周邊的弗賴辛鎮（Freising）與艾爾丁鎮（Erding）均傳出無人機出沒。《畫報》（Bild）更披露，有部分無人機直接飛越機場上空，但警方尚未正式證實。

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）形容，這起事件是「針對無人機威脅的警鐘」，並直言「無人機威脅與防禦之間的競賽正變得愈來愈艱難」，呼籲國家與歐盟層級都必須加大資金與研究投入。

值得注意的是，慕尼黑機場事件恰逢德國國慶日「統一日」（German Unity Day），同時也是「慕尼黑十月啤酒節」（Oktoberfest）的最後一個週末，每天吸引數十萬人湧入。加上本月1日啤酒節才因炸彈威脅短暫關閉半天，連續的安全疑慮再度引發外界高度關注。

事實上，近期不僅德國，丹麥、挪威與波蘭機場也曾因發現不明無人機暫停航班起降。羅馬尼亞與愛沙尼亞則將矛頭指向俄羅斯，但俄方已否認涉入。外界憂心，無人機干擾恐成為歐洲航空安全的長期挑戰。