　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無人機又現蹤！德國慕尼黑機場「連2晚關閉」　6500旅客受困

▲▼德國慕尼黑機場（Munich airport）因疑似無人機入侵被迫關閉。（圖／路透）

▲德國慕尼黑機場（Munich airport）因疑似無人機入侵被迫關閉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

德國慕尼黑機場（Munich airport）再度因疑似無人機入侵被迫關閉，造成數十架航班取消或改降，超過6500名旅客受到影響。這已是連續第2晚傳出干擾事件，警方與機場單位目前正展開調查。

慕尼黑機場3日晚間發表聲明指出，從晚間9時30分起，空中交通受到限制，隨後全面停飛。當晚共有23架入境班機被迫改降，12架前往慕尼黑的航班遭取消，另有46架出發航班延誤或停飛，影響人數達6500人。

機場方面強調，已和前晚一樣立即在航廈提供毛毯、點心及臨時床鋪，協助受困旅客。官方預計4日清晨5時恢復正常營運。

根據警方說法，這起干擾事件疑似與無人機有關，目前仍在追查「可能的目擊線索」。首起事故發生於2日晚間8時30分，當時在機場周邊的弗賴辛鎮（Freising）與艾爾丁鎮（Erding）均傳出無人機出沒。《畫報》（Bild）更披露，有部分無人機直接飛越機場上空，但警方尚未正式證實。

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）形容，這起事件是「針對無人機威脅的警鐘」，並直言「無人機威脅與防禦之間的競賽正變得愈來愈艱難」，呼籲國家與歐盟層級都必須加大資金與研究投入。

值得注意的是，慕尼黑機場事件恰逢德國國慶日「統一日」（German Unity Day），同時也是「慕尼黑十月啤酒節」（Oktoberfest）的最後一個週末，每天吸引數十萬人湧入。加上本月1日啤酒節才因炸彈威脅短暫關閉半天，連續的安全疑慮再度引發外界高度關注。

事實上，近期不僅德國，丹麥、挪威與波蘭機場也曾因發現不明無人機暫停航班起降。羅馬尼亞與愛沙尼亞則將矛頭指向俄羅斯，但俄方已否認涉入。外界憂心，無人機干擾恐成為歐洲航空安全的長期挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！屠宰場畫面曝
國民黨主席辯論會太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力救災
多人收到「教召動員令」！　竟是花蓮縣府誤發
台中1400萬「龐德戰車」撞3車成廢鐵！　超慘畫面曝
快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝
被嗆「跟李多慧一樣素顏不露奶」！　祈錦鈅PO近拍照：跟我道歉
快訊／16歲無照猴半夜騎山路！　飛墜70米深谷
非法賣保險吸金破1.5億！　董事長羈押禁見
救災最難1事「體育生都受不了」：結束直接昏睡過去！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

畫面曝光！　美軍再炸委內瑞拉外海「毒梟船」釀4死

無人機又現蹤！德國慕尼黑機場「連2晚關閉」　6500旅客受困

美參院推新法案　擬以「經濟制裁」嚇阻中國侵台

股神巴菲特改口讚黃金白銀　《富爸爸》開酸：噁心想吐

IG打卡竟成死亡座標！19歲網紅戲水「地點曝光」　遭槍匪埋伏射殺

哈瑪斯同意部分和平計畫　川普喊話以色列：立刻停止轟炸

美股「無懼政府關門」再創新高　台積電ADR漲1.42％

美政府關門恐到下週　白宮：裁員是不幸後果

俄無人機襲擊烏克蘭　法國攝影記者殉職

川普下通牒停火　哈瑪斯同意釋放加薩所有人質

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

畫面曝光！　美軍再炸委內瑞拉外海「毒梟船」釀4死

無人機又現蹤！德國慕尼黑機場「連2晚關閉」　6500旅客受困

美參院推新法案　擬以「經濟制裁」嚇阻中國侵台

股神巴菲特改口讚黃金白銀　《富爸爸》開酸：噁心想吐

IG打卡竟成死亡座標！19歲網紅戲水「地點曝光」　遭槍匪埋伏射殺

哈瑪斯同意部分和平計畫　川普喊話以色列：立刻停止轟炸

美股「無懼政府關門」再創新高　台積電ADR漲1.42％

美政府關門恐到下週　白宮：裁員是不幸後果

俄無人機襲擊烏克蘭　法國攝影記者殉職

川普下通牒停火　哈瑪斯同意釋放加薩所有人質

小米汽車「自己開走」　調查結果：收到手機泊車指令

快訊／家庭口角變血案！新店弟持菜刀砍姊　頸部狂冒血急送醫

高中生搭公車伸腳「當人肉車輪擋」護輪椅老翁！　暖舉照片感動5.4萬人

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！加工屠宰場超噁畫面曝

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026三指標區考驗協調機制

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

全台速食店中秋優惠懶人包　炸雞桶買1送1、披薩下殺5折

內行人買亞東醫院站　在地房仲指1優勢「永遠不用罰站」

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

國際熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

拒化療改信偏方　23歲女大生癌逝

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

櫻花妹回前男友家拿東西　遭砍數十刀亡

即／韓電算系統癱瘓多天　公務員自責墜樓死亡

英國宣布1400年史上首位女性大主教

川普下通牒停火　哈瑪斯同意釋放加薩所有人質

美股「無懼政府關門」再創新高　台積電ADR漲1.42％

川普下通牒　限哈瑪斯5日前達成和平協議

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

19歲網紅戲水「IG打卡」　遭槍匪埋伏射殺

南非肯德基宣布：將公開炸雞祕方

巴菲特大讚黃金白銀　《富爸爸》酸：噁心

更多熱門

相關新聞

湖南無人機煙火秀變「火流星雨」 觀眾舉椅子防波及四散奔逃

湖南無人機煙火秀變「火流星雨」 觀眾舉椅子防波及四散奔逃

湖南瀏陽河一景區昨（2）日晚間一場無人機煙火表演秀驚險收場。民眾拍攝的影片顯示，數百架無人機升空時，璀璨綻放的煙火大範圍飄落，火星迅速點燃附近山林，現場一度火光陣陣，還有民眾驚呼「著火了」！也有民眾舉起椅子防備或逃離火星掉落的附近位置，現場宛如「火流星雨」降臨。

無人機出沒！德慕尼黑機場關閉

無人機出沒！德慕尼黑機場關閉

六軍團33化學兵群　配合無人機花蓮災區環境消毒

六軍團33化學兵群　配合無人機花蓮災區環境消毒

綠委籲無人機送藥常態化　衛福部：朝三大方向推動

綠委籲無人機送藥常態化　衛福部：朝三大方向推動

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

關鍵字：

無人機德國慕尼黑機場

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面