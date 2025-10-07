海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

▲顧立雄7日指海龍蛙兵主力遷至澎湖牛心灣營區，是依照防衛作戰任務需求所必須進行的部隊調整。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部上月把原駐守金門的陸軍航特部兩棲偵察營（海龍蛙兵）主力遷至澎湖牛心灣營區，國防部長顧立雄今（7日）表示，海龍蛙兵移防澎湖本來就是依照防衛作戰任務需求所必須進行的部隊調整，至於台美雙方軍事訓練，都會依照相關正常流程進行。另外傳海軍要購買美製「垂直起降無人機」，被質疑當「盤仔」，顧立雄強調，這樣的訊息不正確。

顧立雄7日赴立法院列席行政院長卓榮泰施政報告並備質詢。針對陸軍航特部兩棲偵察營主力遷至澎湖牛心灣營區，顧立雄說，海龍蛙兵移防澎湖本來就是依照防衛作戰任務需求所必須進行的部隊調整，至於台美雙方軍事訓練，都會依照相關正常流程進行，因為台美雙方都有共同認知，維護區域和平穩定是雙方核心利益，所以台美軍事交流也在這架構下正常進行，就海龍蛙兵移防澎湖部分，國防部會依照防衛作戰計畫持續加強戰力，強化防衛韌性。

有關在野黨認為行政院未依法調升志願役薪水、提高警消退休所得替代率，打算提復議案，退回115年度中央政府總預算案。顧立雄表示，國防部對軍人待遇調升持續進行，包括4月、7月、8月不管對各項加給，包括志願役加給、戰鬥部隊加給、網路戰加給、電偵加給等，都持續就整體規畫進行提升，此後也會持續從各方面來提升軍人待遇；而如總預算真的被退回，站在行政一體立場，國防部會依照行政院指導辦理。

媒體追問，在不對稱作戰中，傳海軍要購買美製「垂直起降無人機」，被質疑當「盤仔」 ，因為一架要上億元，但國產一家約5000萬，是否有另外考量？顧立雄回應，這樣的訊息不正確，海軍對相關垂直起降型無人機在應用上有一定要求，包含相關性能及規格，所以都會公開徵集符合條件的廠家，再進行公開招標。顧立雄強調，所謂被當「盤仔」或價格不合理都不是事實，等之後進行公開採購，要符合性能、規格才能進行參與投標。

至於《中國時報》報導，軍方官員透露，現役T-34初教機已老舊，沒理由不更換，2027或2028年可望編列「初教機建案」預算，至於是自製或租、購，有待國防部呈報由總統賴清德拍板定案。顧立雄表示，初教機除役年限還未到，會再決定適當籌獲方式。