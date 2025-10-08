她好心借充電器「竟在自家遭性侵」　19歲足球員逞慾下場曝光

▲受害者邀請吉尼進屋等手機充飽電，未料遭到性侵。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭19歲足球員吉尼（Niall Geany）和另一名女性共乘計程車時，向對方借用手機充電器，卻藉著進入女方家中的機會，性侵這名女性，如今被判3年9個月有期徒刑。

《每日郵報》報導，此案發生在今年3月3日，吉尼開口借用充電器後，被對方好心邀請進入家中等待手機充飽電，未料他進屋後，明知受害者已有男友，卻仍強行發生性關係，無視女方多次拒絕，並且明確表達「停下來」、「不要」，過程中甚至導致對方受傷。

▲吉尼被判3年9個月刑期。（圖／翻攝X）



吉尼曾在愛丁堡斯巴達足球俱樂部（Spartans FC）擔任右後衛，7日被格拉斯哥高等法院判處3年9個月有期徒刑。

法官華生（Alistair Watson）譴責，被告無視受害者掙扎所進行的暴力性侵，性質極為惡劣，「那晚她讓你進入家中，對你付出了信任，而你明顯犯下了性侵罪。你必須明白，你造成的傷害將持續在身體上和心靈上影響她。」

儘管如此，考量到吉尼年輕、高智商且再犯風險較低，法官仍破例給予較短刑期。吉尼將先在少年感化院服刑，之後轉入一般監獄，列入性犯罪者名單，並禁止接觸受害人。