國際

移工「野外誘姦」13歲新加坡少女！　判8年徒刑、鞭刑6下

▲桃園市許姓男子於2019年3月至2021年間透過臉書私訊2未成年少女，誆稱協助經營YT頻道成為簽約藝人，誘惑自拍裸露照片或影片供其審核。（示意圖／視覺中國CFP）

▲少女遭到外籍移工誘姦得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名未成年少女放學時遭到一名33歲孟加拉籍移工誘姦，男方以請喝飲料、買晚餐為誘餌，將少女帶至偏僻空地性侵得逞，遭新加坡法院重判8年有期徒刑，並處鞭刑6下。

根據《新明日報》報導，33歲孟加拉籍被告在新加坡工作，他2024年3月1日晚間對素不相識的13歲新加坡女學生伸出魔爪。當時就讀於國中二年級的被害少女在放學後身穿校服運動服準備返家。然而當晚6時50分，她行經淡濱尼巴士轉運站附近路口時，首次遇到孟加拉籍被告。

兩人雖然沒有交談，但是在30分鐘後，卻又在附近便利商店內「巧遇」。被告隨即展開誘騙行動，他主動提議請少女喝飲料，自己則購買啤酒，接著更進一步表示要請她吃晚餐。涉世未深的少女欣然接受邀約，跟隨男子前往附近店家打包食物。

兩人隨後前往附近空地共進晚餐，男子趁機餵食女童，開始做出親吻、撫摸胸部及私密部位等猥褻行為，甚至逼迫少女為其進行性行為。犯案後，男子還若無其事地留下手機號碼，並差遣少女前往便利商店購買飲料，趁機逃離現場。

當少女從便利商店返回後，發現男子早已逃之夭夭，這才驚覺自己遭到欺騙和侵犯。少女震驚不已，因為自己很喜歡被告，還信任對方，沒想到卻遭到欺騙，因此隔天將此事告知朋友，朋友的父母得知後立即報警處理。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

 


