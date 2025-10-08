渣男假扮醫師騙已婚女上床！啪18次還借走40萬　遭判刑共66年

▲假醫師欺騙、威脅人妻上床18次，遭判刑定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在診所擔任業務員的孫姓男子，2022年間向已婚女子小薇（化名）謊稱自己是醫師，騙小薇上床後，又借款40萬元。小薇察覺有異，刻意疏遠，但孫男竟多次以自殺或公開關係等方式要脅，又發生了18次關係。最高法院審理後，將孫男18次性行為各判刑3年8月，合計宣告共66年的刑期。全案定讞。

孫男雖然遭宣告共計66年刑期，但我國有期徒刑上限為30年，且本案仍須由執行檢察官向高等法院聲請定應執行刑。

判決指出，孫男在2022年5月間結識小薇，謊稱自己是整型外科醫師、麻醉師，曾在台大醫院、馬偕醫院工作。小薇心動，與孫男發生關係，還借款40萬元給孫男。

不到一個月小薇就良心過不去，開始有意疏遠，到了當年7月間更直接提出分手。但孫男不放手，以通訊軟體微信、Telegram及Instagram之文字、語音訊息，或者是當面威脅的方式，宣稱如果分手就要自殺，或公開不倫關係；甚至還恐嚇要殺掉小薇丈夫，並傳送槍枝照片。小薇不得已，只好每個月以2到3次的頻率，再與孫男見面，再發生關係。

小薇內心痛苦，多次傳訊息回應「對我來說真的很痛苦 我不快樂」、「我覺得我好累」、「我現在就是每天提心吊膽」、「你在鬧自殺 有考慮我感受嗎」、「我的靈魂已經空虛了」、「我沒有殘忍 是你才殘忍 你一直用自殺要我留下來」。甚至還有一次在床上，小薇直接對孫男吶喊「為什麼我好心借錢讓你去治療身體，我還要被你恐嚇，我還要被你X，到底憑什麼！」

一直過了半年，直到2023年1月間，小薇終於受不了，向丈夫坦承，並到警局報案。檢警逮捕孫男並提起公訴。一審法院審理後，認定孫男共18次違反小薇意願發生關係，依照18個強制性交罪，各判刑3年8月；另外也依照2個詐欺罪，分別判刑4月。

案件上訴第二審，高等法院二審審理後，也認定孫男的行為違反小薇意願，因此也依照18個強制性交罪，每罪論處3年8月判刑，總計宣告66年的刑期；此外，也改認定孫男犯下恐嚇罪，判刑3月、得易科罰金9萬元，此部分先行定讞。性侵部分再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴，全案定讞。