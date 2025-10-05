高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

▲當晚三人聚會後，選擇在高雄某汽車旅館同房留宿。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名女子小花（化名）控訴，2022年在一間汽車旅館遭男性友人阿威（化名）性侵，並指稱同行的女性友人阿美（化名）涉嫌設局共謀。她向兩人提出民事求償共新台幣160萬元。不過，高雄高分院近日駁回上訴及擴張訴訟，維持一審敗訴結果，全案確定。

判決指出，小花與阿威是透過阿美介紹認識。案發當晚三人聚會後，在高雄某汽車旅館同房留宿，阿威躺在小花與阿美中間。小花主張，凌晨時分阿威趁阿美醉睡之際，違反其意願對她猥褻並發生性行為，導致心理創傷，因而提起民事訴訟，請求兩人連帶賠償。

不過，阿威否認指控，堅稱兩人發生關係是「你情我願」；阿美則辯稱自己酒醉熟睡，對後續發生的事情完全不知情，也否認設局或共謀。

該案刑事部分，地檢署已作出不起訴處分，復經高檢署駁回再議，法院自訴亦遭駁回確定。小花轉提民事求償，但法院指出，她未能提出足夠證據證明當晚遭性侵害，且其事後反應與一般性侵被害人不同，例如未立即報警、求助或驗傷。

法院也審酌阿威與小花之間的LINE對話，認為無法證明阿威強行發生性行為。至於阿美部分，法院認為，無證據顯示她與阿威事前共謀或預知事件，且通訊內容及事後反應也難認其涉有不法，否定她負有共同侵權責任。

最終，高雄高分院認為小花舉證不足，駁回其對阿威與阿美160萬元的連帶賠償請求，訴訟敗訴確定，相關費用由小花負擔。



