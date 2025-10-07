離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

▲台南地院判決一起離婚後房產佔用糾紛，前妻被判須遷出並返還房屋。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市一名蔡姓男子與前妻陳女離婚多年，離婚後念舊情未要求對方搬離房屋，卻不料近年兩人關係惡化，男子回家多次遭鎖門外，被迫投宿旅館，蔡男氣得向法院提告請求前妻遷讓房屋，台南地院審理後認為，陳女並非該房屋所有人，且已無合法居住權源，最終判決須搬離並返還房屋給蔡男。

判決指出，蔡男與陳女原為夫妻，共同居住於台南市的房屋。兩人於2012年間離婚並完成登記，該房屋產權登記在蔡男名下。蔡男起訴主張，離婚初期念及舊情，未急著要求前妻遷出，但近年來卻屢遭陳女鎖門拒絕入內，甚至被要求「去外面住飯店」，讓他難以忍受，即依民法第767條規定提起訴訟，請求返還房屋。

法院審理時，被告陳女雖經合法通知，卻未到庭應訊，也未提出書狀或證據。法官審酌卷內資料，包括土地建物登記及離婚判決書等，確認房屋所有權屬於蔡男，且陳女無租約、無共有權，也未舉證有任何合法居住依據。依據民事訴訟法規定，被告未出庭視同自認，法院遂判定原告主張屬實。

法官認為，依民法第767條規定，所有人對於無權佔有或侵奪其所有物者，得請求返還。蔡男作為屋主，有權要求佔用人遷讓。由於被告未能證明其佔用房屋有合法權源，法院判決應返還房屋給原告。

此外，法院並宣告本案得假執行，若陳女欲暫時避免執行，需預繳新台幣40萬1500元作為擔保金。

全案判決指出，該案屬簡易訴訟程序，陳女敗訴部分，除須自行負擔訴訟費用外，若不依判決遷出，蔡男可聲請強制執行。