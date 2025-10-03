她戀上人夫卻稱「不是女友」　一句話代價要關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）被指控與已婚男子阿強（化名）發展出不正當交往關係，但在阿強與妻子的離婚訴訟中，她卻作證稱「我不是阿強的女朋友」，反而害自己吃上偽證罪官司。雖然小美矢口否認犯行，但桃園地院法官檢視她與阿強等人的對話紀錄後，並未採信她的說詞，最終仍依犯偽證罪判處有期徒刑8個月。

▲小美否認與阿強交往，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美在2017年5月間向阿強的妻子坦承發生不正當交往關係，但在2022年4月的離婚案件言詞辯論時，她以證人身分到庭具結，卻表明自己不是阿強的女朋友，因而被檢方認定涉嫌在案情關鍵問題上做出虛偽證詞。

不過，小美挨告之後依舊堅稱與阿強從未交往過，也沒有介入對方的婚姻，她不清楚作證流程，該案件中的證詞是依據記憶回答，並無偽證意圖。

桃園地院法官檢視小美與阿強、人妻、人妻妹妹的對話紀錄，發現她不僅坦承傳送曖昧簡訊給阿強，還直接說出「可是因為我已經喜歡他了」等話；此外，對於阿強是否要回歸家庭，她也一再表示希望阿強「選一條路走」，可見兩人之間並非一般社會男女間的通常友誼關係。

法官表示，在該離婚案件中，小美是否為阿強的女朋友，是案件的重要關係事項，她的偽證行為足以影響司法審判對事實的認定，進而發生採證錯誤、判斷失衡的結果，妨害訴訟案件審理的正確性，考量到她仍矢口否認犯行，最終依犯偽證罪，判處她有期徒刑8個月，全案仍可上訴。