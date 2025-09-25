　
社會 社會焦點 保障人權

結婚3天就離！女遭前夫打死棄屍　爸媽見臉部慘狀：一定要重判

記者許權毅／台中報導

台中張姓男子把前妻陳女活活打死，又棄屍在鄰居家。陳女父母悲痛說，去年6月2人登記結婚，但張男品行差，雙方家長都不同意，2人結婚3天又離婚，張男還是「勾勾纏」不斷把女兒帶出門，17日晚間把女兒帶走一周，23日女兒竟然成為冰冷遺體，全身是傷。陳女爸媽不甘心，要求重判。

▲張男棄屍前妻。（圖／記者許權毅攝）

▲台中前妻命案，張男17日半夜將死者陳女載出門。（圖／民眾提供）

事發在昨天清晨4點半左右，張男（30歲）突然駕車載著前妻陳女（33歲）回家，把陳女丟包在住家隔壁鄰居閒置的透天厝騎樓下，張男接著跟爸爸求救，稱前妻昏迷要父親協助打119案，自己則駕車往南落跑，一路逃回彰化田尾老家。不過，警消到場後，發現陳女早已明顯死亡，趕緊循線逮捕張男，後經法院裁准收押。

▲張男棄屍前妻。（圖／記者許權毅攝）

▲陳女父母強調，張男不斷糾纏，要求重判。（圖／記者許權毅攝）

陳女遺體今日下午在崇德殯儀館解剖，陳女爸媽透露，張男時常打電話騷擾，女兒17日晚間被張男帶出門，期間不曉得2人跑到哪裡，21日白天曾一度回家，結果23日卻接到消息，人已經沒有呼吸，看到女兒滿臉是傷，身上還有藥布，悲痛不已。

陳母說，張男過往就會動手毆打女兒，並且已經聲請家暴令獲准，要求張男不要再靠近，但張男還是不斷巧立名目，一下說要還東西，一下要給東西，曾要求自己出面就好，不希望張男接觸女兒，但2人仍會一起出門。

陳父說明，2人去年偷偷登記結婚，看到身分證才知道此事，但張男素行不良，雙方家長都不同意這門婚事，女兒也因為被打，身體都是瘀青，在結婚第3天就直接離婚。 

▲台中張男打死前妻。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張男把前妻陳女打死，帶回鄰居家騎樓棄屍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中張男打死前妻。（圖／記者許權毅攝）

23日得知此事，夫妻倆急忙衝到現場命案現場，看見女兒頭部貼著藥布，臉部腫脹，一定是在一起的期間不斷遭毆打。張男若是要救女兒，怎麼不把人載到醫院、反而棄屍？痛批張行徑惡劣，要求法院一定要重判。

▲張男棄屍前妻。（圖／記者許權毅攝）

▲陳女21日還曾經回家，2天後竟成為冰冷遺體。（圖／民眾提供）

陳女爸媽拿出監視器，17日凌晨陳女從家裡離開，直接被張男載走，21日早上一度回家，又被張男帶走，結果23日竟被丟包棄屍。

據了解，陳女遺體身上有多處傷痕，而且是新舊傷痕交雜，後腦勺有撞擊傷痕，背部還有一個明顯的腳印痕跡，傷口大多集中在上半身。

台中地檢署，法官已裁定張男涉犯傷害致死等罪嫌羈押禁見，但全案疑點甚多，仍須待解剖鑑定結果確定死因。

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

台中前妻前夫傷害致死命案棄屍影音

