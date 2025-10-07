　
生活 生活焦點

快訊／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國抗癌1年「最後時刻」

記者陳以昇、許力方／台北報導

50歲資深藝人「好小子」顏正國傳奇人生卻在50年戛然而止，親友7日證實他因肺腺癌病逝，顏正國去年就生病了，但一直很雲淡風輕，都跟他們說「沒什麼事」，曝光訃聞的殯葬網紅「鋼鐵爸」稍早出面表示，阿國在去年10、11月就被診斷出肺癌末期，並承諾一旦告別式日期確定，將會立即對外發布消息。

▲▼檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國「最後抗癌時刻」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲去年檢查時已是末期，鋼鐵爸曝顏正國最後時刻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鋼鐵爸7日稍晚接受媒體訪問時表示，他的好弟弟、也是大家心目中的「好小子」阿國病逝，他心情很悲痛，但沒辦法，還是要告訴大家這個消息。他說「阿國呢，其實去年在10月、11月的時候，就診斷出了肺線癌，檢查時就是已經是肺癌的末期。」

鋼鐵爸提到，親友得知噩耗時難以釋懷，顏正國自己也沒辦法釋懷，但他還是提起了勇氣，提起生存意志，對抗肺腺癌，過程中他看起來很累，但還是很不幸，在今天下午4點57分撒手離世，「在此，我代表家屬跟大家全國的朋友喜愛好小子的朋友們還有我們媒體的朋友們說一聲謝謝。」

由於自己本身是殯葬業，遇到了阿國的事，他也感覺很亂、不知道怎麼做，希望所有的好朋友們給他們一點時間，一旦阿國的告別式日子出來，就會再發布給大家。目前初步得知，顏正國的遺體在板橋殯儀館，靈堂設在聯豐會館，目前不會有其他儀式。

▼顏正國傳奇50年人生戛然而止。（圖／ETtoday資料照）

▲▼專訪：《角頭2》導演顏正國。（圖／ETtoday資料照）

10/06 全台詐欺最新數據

