社會 社會焦點 保障人權

柯文哲作證意味京華城案將查完　檢認避重就輕政治獻金案續交鋒

▲▼涉犯京華城等案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（7日）傍晚結束作證，離開台北地院時對夾道支持者揮手示意。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（7日）傍晚結束作證，離開台北地院時對支持者揮手示意。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（7日）審理京華城案與政治獻金案，被告柯文哲全天以證人身分應訊，檢方認為柯證詞避重就輕，沈慶京透過律師主張，柯證明檢方起訴行收賄與圖利等罪嫌均為空談，應曉薇透過律師強調柯證明她沒施壓護航，審判長諭知變動審理計畫，柯下次將於本月（10月）21日黃珊珊第2度作證時再出庭。

合議庭原訂後天（9日）下午，傳喚同案被告李文宗聲請的證人、台灣民眾黨前財務長梁秀菊，柯文哲今也加入聲請，但梁女的子女陳報梁女因病將住院治療，審判長諭知暫訂延後到本月23日再傳喚，而下周二（14日）3位證人、下周四（16日）2位證人，都非柯聲請傳喚，柯因此輪空近2周共3次庭期。

柯文哲今作證被檢方詰問時，多次拒絕證言卻又講不停，批檢方從查扣的硬碟等物，湊資料編故事羅織罪名、入人於罪，柯並說被通緝的隨身助理「橘子」許芷瑜只是買便當的角色，同案被告李文宗是他高中同學，2024年選總統時才受邀加入競選團隊管財務，均無貪污、侵占等犯行。

今傍晚5點半結束8小時庭訊，檢方總結柯文哲證詞有諸多違反經驗法則與論理法則之處，例如在被查扣的A1-37行動硬碟外殼親筆註明備份日期，卻說不知檔案內容；沒積極爭執「工作簿」檔案的捐款記錄，卻否認親手記載，難以想像除了柯，還有誰能掌握如此細節。

檢方質疑柯傳訊息給黃珊珊稱「威京小沈已給過」，為何不跟黃明講用意是反對向大企業募款；沈慶京當面將京華城的陳情書給柯，柯卻說2人沒談過京華城，顯非事實，許芷瑜經手邱清章、妙天交付的捐款，還至少保管400萬元，不像柯所稱未管理大額現金，柯若看過北市府局處提報單，應知當時的討論是為京華城量身打造，柯的證詞明顯避重就輕。

▲▼ 台北地院審理京華城案沈慶京 。（圖／記者徐文彬攝）

▲威京集團主席沈慶京今（7日）到台北地院出庭，透過律師主張檢方無法舉證他行賄柯文哲或共犯圖利罪嫌 。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲和辯護律師團不能對自己證詞表達意見，倒是沈慶京的律師徐履冰逐一反駁檢方指控，包括檢方與廉政署對於在柯家查扣A1-37硬碟的位置，說法不同，也未釋明從硬碟取證過程有無遭污染，徐虧檢方說一堆「這個有那個也有」，卻不提「工作簿」有些記載跟事實不符。

徐履冰說檢方主張「工作簿」記錄「均為真」，本身就有疑問，對於其中出現「小沈1500」記錄，檢方說沈慶京某時某地交付1500萬元給柯文哲，如此關鍵指控卻無直接證據，反而當時柯、沈僅在京華城改建動工典禮碰面，無其他單獨會面情形。

徐履冰認為檢方不僅無法證明沈行賄柯1500萬元一事，柯文哲今也證稱，不知沈慶京2020年以人頭捐政治獻金共210萬元給民眾黨，檢方認定這210萬是變相賄賂，唯一證據是朱亞虎遭檢方誘導脅迫所做的筆錄，最後，出庭作證的公務員都證稱沒明知違法而為之，檢方也未舉證沈如何請柯護航京華城，無法證明柯、沈共犯圖利罪嫌。

▲▼ 台北地院審理京華城案應曉薇母女 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市議員應曉薇（右）與女兒映佳妤今（7日）牽手到台北地院出庭。（圖／記者徐文彬攝）

應曉薇的律師吳佳蓉僅表示，應曉薇針對京華城所提質詢，是回應監察院對台北市府的糾正，應曉薇在3次便當會請柯文哲關心京華城訴求，屬於通案慣例，柯今更證明應曉薇沒責罵、施壓公務員。

隨著柯文哲今完成作證程序，北院審理京華城案的調查程序即將告終，後續審理重點為柯與李文宗、李文娟兄妹涉犯公益侵占政治獻金的案情，合議庭已暫訂今年（2025年）12月15日起，連續辯論到同月24日。一般預料，若如期辯論終結，不排除明年2月17日春節前宣判。

10/06 全台詐欺最新數據

