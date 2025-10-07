館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

記者柯沛辰、許靖騏／台北報導

館長陳之漢直播時提到「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署分案偵辦，引發關注。館長稍早現身北檢還原當時說法，稱他當時被一堆高呼「武統」的帳號洗版，才不耐煩反問「你們要斬賴清德狗頭喔？」沒想到竟被斷章取義、抹黑，甚至動輒用國安法偵辦，「我是在保護台灣耶！」

▲館長痛批愛台遭抹黑，還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派。（圖／記者許靖騏攝）

館長表示，這幾天他的直播湧入大量帳號，一直在留言洗「武統」、「武統」，還說「台灣靠藍白沒有用」、「武力統一才有用」，當時他苦口婆心在直播中喊話：「不要打，會生靈塗炭、血流成河」、「要我下跪也可以」、「如果今天為了台灣人，我下跪有用，你們可以不用打過來！」

館長指出，這些假帳號洗了好幾天，他也講了好幾天，但這些帳號一直進來不斷洗版，他眼見好說歹說沒用，有一天氣到與這些帳號對罵，這些部分直播都有，影片也都還留著，結果卻被掐頭去尾，請問他幫台灣求情、喊話的部分，「你警政署有蒐證嗎？」

館長還原當下話語，稱自己當時完整話語是說「我昨天有看到新聞，斬首打擊嘛？」，而且是針對那些武統帳號，問對方是不是要精確斬首？因為對岸確實有一個計劃叫做「斬首演習」，他被洗版到煩了，才很不耐煩地在直播中反問那些帳號說：「你們要斬賴清德狗頭喔？」、「你們要過來喔？我日思夜思喔？」

館長喊話警政署，可以去翻他影片下方的留言、旁邊的即時聊天室訊息，是不是他講的這樣？「我是在回那些帳號耶，我是在保護台灣耶，免受武力統一的威脅耶」，他不斷強調台灣人民不接受武統，社會最大共識就是「維持現狀」，頂多和平慢慢談，看能不能談到和平統一。

館長氣憤表示，他回這些帳號回了4、5天，結果被斷章取義這兩三句話，抹黑成「我要砍賴清德的頭」，甚至要法辦我？可以這樣搞嗎？那些留言一看就知道是「我在回人家」，還用國安法辦我，「我是在保護台灣！」、「我還跟他們求勒，說我要下跪耶！」

館長說，那些帳號身分未明，不確定是來自對岸，或根本就是來自台灣網軍或青鳥反串。不過，他的原意是說服那些主張「武統」的人：要靠「藍白合」才能把民進黨政府下架，所以他會努力促成「藍白合」。

館長說，警政署配合民進黨到這種下三濫的地步，他是愛台灣的，「我是要把中國大陸的好，跟台灣人講，賴清德現在把它操作成我要斬他的頭，最好笑的是，總統府是沒事幹是不是？發言人還在那邊出來配合造謠、警政署也出來配合造謠。