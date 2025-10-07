柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

▲涉犯京華城等案的台灣民眾黨前主席柯文哲（左），今（7日）以證人身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，被控收受威京集團主席沈慶京行賄1710萬元，檢方主要舉證之一，是柯競選2024年總統期間，曾告訴競選總幹事黃珊珊「威京小沈已給過」，台北地院今（7日）審理時，柯聲稱沈給的是「藍白合的建議與幫忙」、不是錢，而他告訴黃的重點是「不贊成向大企業募款」。

黃珊珊在2019年10月到2022年8月，於柯文哲第2任台北市長期間擔任副市長，柯卸任市長備戰2024年總統大選，黃出任柯的競選總幹事，柯在2023年11月3日傳訊息給黃，表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

檢方起訴主張，沈慶京2020年3月底，以威京集團7名幹部當人頭，捐政治獻金給民眾黨共210萬元、涉變相行賄柯文哲，沈另於2022年11月1日，涉行賄柯1500萬元，記載於柯被查扣的A1-37硬碟內「工作簿」檔案中，柯前述傳給黃珊珊的訊息，代表沈已給過錢、別跟沈重複要。

▲台灣民眾黨立委黃珊珊（中）先前已到台北地院作證。（資料照／記者黃哲民攝）

黃珊珊今年（2025年）8月7日被柯文哲聲請到庭作證，檢方當時想問黃如何解釋柯上述訊息，但被柯的律師團以程序問題擋下、沒得問，柯今以證人身分應訊，檢方把握機會問他「威京小沈已給過」、給的是什麼？

柯文哲抱怨檢方用1個簡訊就想問來龍去脈，「這故事很長，我可以講多久時間？」柯說當時背景是黃珊珊告知選戰最後2個月，越來越花錢，連媒體廣告也漲價，提議向大企業募款。

柯文哲聲稱自己不喜歡麻煩人家，他認為大企業尤其是傳產，未必很賺錢、大老闆財務也不是很好，所以思考後，決定走小草運動路線，放棄向大企業募款，民眾黨在2024選戰期間，也沒舉辦傳統的募款餐會。

柯文哲強調，他開始跟沈慶京常見面，是在2023年5、6月之後，原因是為了藍白合的問題，沈提供很多建議與幫忙、居中牽線奔走，這種事屬於政治運作的幕後、本來不必公諸於世，檢方卻用1個簡訊編故事，還想搞政治偵防、做了很爛的示範，其實「真正的故是就是這樣」。

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（7日）到台北地院出庭。（圖／記者徐文彬攝）

檢方追問前述訊息的後半句「另外他的財務狀況也不好」，看起來有牽涉到錢，辯護律師團提異議企圖阻擋、認為檢方重複發問，但被審判長駁回，要柯講清楚。

柯文哲說那段時間，常常深夜10點多跑完行程，就去找沈慶京聊聊，聽沈說財務不好，就決定放棄向大企業大額募款，他傳訊息給黃珊珊的重點，「就是不贊成她提議的募款計畫」、而不是沈已經給過錢。

柯文哲表示，黃珊珊身為競選總幹事、想募款，但他認為民眾黨是小黨、不能用傳統的選戰打法，所以用這個訊息表達反對，柯重申「故事就是這樣」，再批檢方湊資料編故事、「深文周納、羅織罪名」。