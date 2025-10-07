　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

▲▼涉犯京華城等案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（7日）以證人身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的台灣民眾黨前主席柯文哲（左），今（7日）以證人身分到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，被控收受威京集團主席沈慶京行賄1710萬元，檢方主要舉證之一，是柯競選2024年總統期間，曾告訴競選總幹事黃珊珊「威京小沈已給過」，台北地院今（7日）審理時，柯聲稱沈給的是「藍白合的建議與幫忙」、不是錢，而他告訴黃的重點是「不贊成向大企業募款」。

黃珊珊在2019年10月到2022年8月，於柯文哲第2任台北市長期間擔任副市長，柯卸任市長備戰2024年總統大選，黃出任柯的競選總幹事，柯在2023年11月3日傳訊息給黃，表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

檢方起訴主張，沈慶京2020年3月底，以威京集團7名幹部當人頭，捐政治獻金給民眾黨共210萬元、涉變相行賄柯文哲，沈另於2022年11月1日，涉行賄柯1500萬元，記載於柯被查扣的A1-37硬碟內「工作簿」檔案中，柯前述傳給黃珊珊的訊息，代表沈已給過錢、別跟沈重複要。

▲▼台灣民眾黨立委黃珊珊（白衣白褲）7日到台北地院，為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨立委黃珊珊（中）先前已到台北地院作證。（資料照／記者黃哲民攝）

黃珊珊今年（2025年）8月7日被柯文哲聲請到庭作證，檢方當時想問黃如何解釋柯上述訊息，但被柯的律師團以程序問題擋下、沒得問，柯今以證人身分應訊，檢方把握機會問他「威京小沈已給過」、給的是什麼？

柯文哲抱怨檢方用1個簡訊就想問來龍去脈，「這故事很長，我可以講多久時間？」柯說當時背景是黃珊珊告知選戰最後2個月，越來越花錢，連媒體廣告也漲價，提議向大企業募款。

柯文哲聲稱自己不喜歡麻煩人家，他認為大企業尤其是傳產，未必很賺錢、大老闆財務也不是很好，所以思考後，決定走小草運動路線，放棄向大企業募款，民眾黨在2024選戰期間，也沒舉辦傳統的募款餐會。

柯文哲強調，他開始跟沈慶京常見面，是在2023年5、6月之後，原因是為了藍白合的問題，沈提供很多建議與幫忙、居中牽線奔走，這種事屬於政治運作的幕後、本來不必公諸於世，檢方卻用1個簡訊編故事，還想搞政治偵防、做了很爛的示範，其實「真正的故是就是這樣」。

▲▼ 台北地院審理京華城案沈慶京出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（7日）到台北地院出庭。（圖／記者徐文彬攝）

檢方追問前述訊息的後半句「另外他的財務狀況也不好」，看起來有牽涉到錢，辯護律師團提異議企圖阻擋、認為檢方重複發問，但被審判長駁回，要柯講清楚。

柯文哲說那段時間，常常深夜10點多跑完行程，就去找沈慶京聊聊，聽沈說財務不好，就決定放棄向大企業大額募款，他傳訊息給黃珊珊的重點，「就是不贊成她提議的募款計畫」、而不是沈已經給過錢。

柯文哲表示，黃珊珊身為競選總幹事、想募款，但他認為民眾黨是小黨、不能用傳統的選戰打法，所以用這個訊息表達反對，柯重申「故事就是這樣」，再批檢方湊資料編故事、「深文周納、羅織罪名」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林「智慧化養鵝場」大火！3禽舍全毀2千隻鵝燒死　損失千萬

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

雲林「智慧化養鵝場」大火！3禽舍全毀2千隻鵝燒死　損失千萬

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

雲林「智慧化養鵝場」大火！3禽舍全毀2千隻鵝燒死　損失千萬

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

社會熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

黃子佼涉肇逃稱沒感覺撞到　疑副駕回頭看畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

更多熱門

相關新聞

館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

館長陳之漢直播時提到「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署分案偵辦，引發關注。館長稍早現身北檢還原當時說法，稱他當時被一堆高呼「武統」的帳號洗版，才不耐煩反問「你們要斬賴清德狗頭喔？」沒想到竟被斷章取義、抹黑，甚至動輒用國安法偵辦，「我是在保護台灣耶！」

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　要檢稱他「柯P」較親切

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　要檢稱他「柯P」較親切

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

柯文哲時隔2年過中秋　與陳佩琪合照放閃

柯文哲時隔2年過中秋　與陳佩琪合照放閃

陳珮琪批北所「人畜共生」　北所回應了

陳珮琪批北所「人畜共生」　北所回應了

關鍵字：

京華城政治獻金對價柯文哲沈慶京威京小沈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面