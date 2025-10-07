　
政治

搜出撕碎字條「晶華→orange出國」！柯文哲：想到橘子出國真爽

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲作證,柯文哲,黃國昌,張啟楷 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨前主席、前台北市長柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城容積率與政治獻金弊案，台北地院今（7日）續審此案，柯以被告轉證人身分出庭。庭上，檢方出示去年在柯辦公室搜出的撕碎便條紙，經鑑定還原內容包括「木可內帳、有無洩漏、自我檢查」及「晶華→orange出國」等字句，質問其涵義。對此，柯文哲解釋，他只是想到貼身秘書「橘子」許芷瑜已經出國，「真爽，不用面對紛擾」，才隨手寫下，並強調字條中的「晶華」其實寫錯，應為「京華」。

柯文哲辯稱，當天心裡盤算著要讓妻子陳佩琪與孩子出國避風頭，寫紙條時原本想寫英文「arrange（安排）」，卻因突然想到許芷瑜已經出國，誤寫成「orange」。他也強調，許芷瑜早於檢方搜索前就赴日本，之後轉往澳洲，他根本不知道她何時出國，怎會指示出境。柯更批檢方「撿垃圾桶紙條編故事」，稱對方羅織罪名。

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

針對木可公司帳務爭議，柯文哲表示，成立木可是為了統一授權肖像權，避免廠商商品品質失控，與政治獻金無關。他承認從未細看授權書就簽名，也未曾過問木可帳目，否認存在所謂「內帳」。至於被檢方追問木可曾匯款450萬元至他帳戶，柯稱是妻子陳佩琪管理家中財務，他從媒體才得知有此事。

對於許芷瑜的角色，柯文哲多次強調她僅負責日常行政與「買便當」，不涉財務往來，並否認她是「帳房」。但檢方出示對話紀錄顯示，柯曾提及「300萬給林富男」、「400萬要存好」等字句，質疑橘子實際參與金流。柯則回應，許芷瑜是有錢人，買便當也不記帳，真正管錢的是前競辦財務長李文宗。

然而，柯文哲也在庭上鬆口承認，確曾由許芷瑜代為搬運「妙天禪師」捐贈的1000萬元現金，但強調「不然要我自己提嗎？」堅稱其僅負責搬運，並非經手帳務。對於檢方連番追問，柯仍堅持紙條並非指示秘書出國、也無不法意圖，整起事件只是「曾參殺人」式的誤會。

10/06 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮人生落幕
顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」
顏正國驚傳癌逝享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對
顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼
快訊／「好小子」顏正國過世！

柯文哲京華城案政治獻金紙條真相

