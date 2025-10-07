黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

▲黃國昌日前秀合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆「養狗仔跟監政敵」，連民眾黨前主席柯文哲都在偷拍名單中。對此，黃國昌在6日中秋節晚間直播時也直接Call out給柯文哲尋詢問「民進黨操作我跟監你，你聽到以後有沒有很生氣」，柯文哲語帶無奈回應「我跟你講，反正他們也沒有什麼事幹，沒有啦，我就覺得奇怪，為什麼不認真做事就好了，每天在搞這個實在很無聊」。

近日《鏡週刊》報導指稱，黃國昌不僅「養狗仔」跟拍政治人物，更被發現曾在2022年指控民眾黨前主席柯文哲等人曾進出88會館，遭質疑是否連柯文哲也遭到跟監偷拍。

黃國昌於6日中秋節晚間直播，過程中他Call out給柯文哲，柯文哲也隨即接起電話回應「國昌好」，黃國昌則幽默表示「現在在直播，而且我開擴音，講的話全部人會聽到」，柯文哲笑出聲回應「這個很危險，館長那個我已經嚇到了」。

在一陣閒聊後，黃國昌話鋒一轉詢問柯文哲「上個禮拜民進黨一直在操作一件事情，說我跟監你，你聽到了以後有沒有很生氣」，柯文哲回應「我跟你講，反正他們也沒有什麼事幹，沒有啦，我就覺得奇怪，為什麼不認真做事就好了，每天在搞這個實在很無聊」。黃國昌也批評「對，他們非常的無聊，我等下講完電話再來噴他們」。

