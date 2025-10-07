柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲（中），今（7日）以證人身分到台北地院出庭。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城等案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（7日）以證人身分到台北地院出庭，開場雖表示要拒絕證言、並嗆檢方「知道你們要害我，我為何要解釋」，但問答之間仍多次侃侃而談，還要檢方稱他「柯P」比較親切，他聲稱沈慶京從沒跟他說京華城的事，「我都在聽他講八千里路雲和月、他以前的女朋友。」

柯文哲今作證毫不掩飾對檢方的敵意，劈頭就說他被起訴是全案主謀，若他作證昔日部署犯罪、不就等於證明他自己犯罪，所以他要拒絕證言，「每一題我都不回答，大家今天早點解散回家，不是很快樂！」

審判長曉諭他有權拒答個別問題，但不能概括拒絕，仍應依訴訟程序進行，檢方讓步不要求柯說明拒答理由，只要檢方把問題說完即可。

柯文哲諷刺說他了解訴訟程序規定、但覺得邏輯不通，「每一條起訴我都是主謀，可是我什麼都不知」，批檢方搜索他家前根本沒證據，卻扣走電腦、硬碟，從裡面找資料編故事，「人民面對國家，真的很無力！」不過他要檢方別喊他「柯市長」、「叫我柯P比較親切」，頓時惹起庭內一陣笑聲。

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（7日）到台北地院出庭，參與詰問同案被告柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

上半場檢方提問圍繞扣案的A1-37硬碟是誰的、裡面檔案誰做的、誰存的，柯文哲理直氣壯說硬碟在他家被搜到、應該是他的，但裡面幾萬個檔案不完全是他製作與儲存，他患有亞斯伯格症、「我們亞斯伯格症容易在專業成功的原因，就是我們對不重要的事，都記不起來，集中精神在重要的事情上」。

柯文哲說，他連昨天吃了什麼都不記得，檢方卻常拿1個檔案、1句話要他解釋，「我怎麼會記得」，柯反批檢方「有什麼資格問我？你們為何不去辦鏡新聞洩密？我都已經這樣羞辱你們，你們還是不處理，有什麼臉面問我！」

柯文哲動怒說檢方就是羅織罪名、入人於罪，先把人抓進去再編故事，從圖利變成有貪污，他問過妻子陳佩琪，肯定「我們家沒有金流、我從沒拿錢回家！」對於檢方想證明A1-37硬碟裡的「工作簿」檔案，性質就是收受捐款的帳冊，柯嗆檢方「知道你們要害我，我為何要解釋」。

審判長提醒柯以證人身分針對問題回答，柯自認已切題回答，檢方逐一訊問柯是否認識「工作簿」記載的捐款人，柯表示拒答但又講一堆，聲稱被抓進去關（收押），才知道有這個「工作簿」檔案，辯護律師提異議想解圍，審判長表明證人說拒答卻回答，仍須記明筆錄列為審判參考。

柯文哲嘟噥說「這是我的錯！那我拒絕回答！」之後他確實10多次拒答，隨即又忍不住解釋證人邱佩琳在2022年選舉期間，確實多次幫忙募款，他不記得怎麼取款，他不管帳也不知用途細節、「就算抓去測謊也不知道」，但他反覆重申「再講一遍、再講一遍！錢一定用於選舉，柯文哲絕對沒私用！」

對於在市長辦公室邊踩飛輪、邊收下邱清章當面轉交陳盈助捐的300萬元現金，柯文哲聲稱委託幕僚周芳如擔任PM（專案管理人）去募款，用於裝潢他卸任市長要在外設立的辦公室，他看到邱清章出庭作證，才想起這段往事，且周事後有說是陳盈助捐的。

但在市長辦公室收下陌生訪客送現金，難道不覺得不妥嗎？柯文哲聲稱，當下只知是周芳如的朋友捐錢，其實邱清章應直接拿給周就好，「但是捐錢的人，希望讓柯文哲知道是誰捐的」，他過2天就把錢交給周，「我只是轉個手而已」。

檢方提示筆錄記載，這筆300萬元是柯文哲要「橘子」許芷瑜送去台北捷運公司給周芳如，跟柯今說自己交給周的版本不同，柯證稱筆錄記載正確、他當然不會自己拿錢去北捷，此模式也適用於他要另1位幕僚蘇進強，向妙天募款1000萬元一事。

檢方鋪梗用意，就是要問「工作簿」記載1筆「小沈1500」，是否代表柯文哲收沈慶京1500萬元。柯哼笑說跟沈從無金錢往來，他在押期間讀報，才曉得沈找7個人頭共捐210萬元政治獻金給民眾黨。

檢方提示證據，指柯文哲在北市長任內，至少2度下條子提及京華城案涉及「重大利益」、「龐大利益」，柯答稱「這是我的好習慣」、任何公務指示要有白紙黑字為證，當時他應該是看到有陳情，批示交給相關局處處理，「我尊重專業，因為我自己就是專業人士」，並反問檢方「你們是從哪裡弄到的（證物）？」

檢方指柯文哲在2017年出席居住正義論壇，致詞曾說「京華城一放手就是100億」，柯反問7年前（按：應為8年前）的事情「要我怎麼回答？」他聲稱「100億代表很多錢的意思」，檢方卻用來「深文周納、入人於罪」。

柯文哲強調，不清楚京華城爭取12萬0284平方公尺允建樓地板面積的利益，也沒人算給他看過，「我只知台北市的房子都很貴就對了」，沈慶京從沒跟他談京華城的容積率，頂多抱怨一下，「我都在聽他講八千里路雲和月、他以前的女朋友」，京華城的陳情也非沈面交。