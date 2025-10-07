顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

▲顏正國傳出罹患肺腺癌病逝的消息。（圖／壹壹影業提供）



記者柯振中／綜合報導

《好小子》男星顏正國爆罹患肺腺癌4期，7日在新北板橋亞東醫院過世，消息引起社會震驚。事實上，已故藝人汪建民去年也因肺腺癌4期過世，引起社會震驚，澄清醫院中港分院也曾發表文章，針對肺癌進行衛教，其中肺腺癌好發於女性、初期症狀不明顯，診斷出來時往往已是第3期或第4期，且轉移速度快、死亡率偏高。

根據澄清醫院中港分院的衛教文章，肺腺癌是肺臟中的腺體細胞產生病變，通常好發於女性，且因為腫瘤擴大較慢、初期症狀不明顯，常被形容為「靜悄悄」的癌症。出現症狀、被診斷時，往往已是第3期或第4期，轉移速度快、死亡率偏高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛教文章中表示，多數肺腺癌的患者無抽菸習慣、也不焚香拜拜，或是天天下廚，加上症狀與大部分的肺部疾病相似，因此常常容易被忽略。

至於罹患肺腺癌以後，主要的症狀為何？衛教文章中提到，主要症狀為胸悶、胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順、氣喘等情況，若慢性咳嗽超過2周未痊癒，且無感冒、發燒等跡象，應該立即就醫檢查。

除了肺部症狀以外，若身體出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳，或是吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊等症狀，或身體其他部位莫名疼痛，務必提高警覺。

胸腔科醫師蘇一峰今年5月表示，肺癌已成為台灣癌症的五冠王，「最多人新增的癌症，最多人死亡的癌症，自費治療最花錢的癌症，健保最花錢的癌症，過去十年成長最快的癌症」，已經成為國病，其中空氣汙染是最大原因，改善空汙刻不容緩。