政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲痛斥檢濫殺無辜「輝達怎敢來？」自比漢獻帝：滿朝都是曹操

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北地院7日審理京華城案與政治獻金案，被告柯文哲全天以證人身分應訊 。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地院今（7）日續審民眾黨前主席柯文哲涉入的「京華城容積率」及「政治獻金」案，傳喚柯以證人身分出庭作證。庭訊中，柯多次情緒激動，當場痛斥檢方「濫殺無辜」，更為昔日老友、眾望基金會董座李文宗抱屈，一度敲桌哽咽。柯並趁機以近期輝達（NVIDIA）北投士林科技園區設廠爭議為例，狠酸檢察官「搞得公務員都不敢做事，輝達怎麼敢來？」

庭審由威京集團主席沈慶京律師徐履冰發問，聚焦檢方指控柯於2022年間收受沈慶京1500萬元賄款，以及范有偉在家中地下室交付500萬元等爭議。對此，柯文哲全盤否認，反批檢方「編故事」，強調動土典禮維安嚴密，不可能私下收錢，更語帶無奈表示，「他說有、我說沒有，這樣很奇怪⋯但范一定有幫忙。」他也強調，若有錯誤，「我應該檢討自己」，態度略顯轉趨柔和。

柯文哲進一步以輝達事件為例，指出檢方對他窮追猛打，導致北市府公務員人人自危、不敢辦事，「北士科再這樣搞下去，輝達怎麼敢來？換個國家投資不就好了？」他感嘆自己從政治素人一路走到台北市長，建立團隊過程艱辛，並自比「漢獻帝」，直言，「滿朝都是曹操、董卓，我就是被副市長搞的人。」

面對律師詢問監察院早於2016年糾正文，為何北市府拖至2017年底才處理京華城容積率，柯回應市政案量龐大、局處自成小王國，常須晨會裁決，「我最討厭案子拖，像外科醫生開刀要當下解決。」他也再度重申自己的信念是「公務員不坐牢」，卻自嘲「結果最後是我自己去坐牢」，引起旁聽席一陣笑聲。

此外，柯還提到民眾黨財務長梁秀菊因病住院，原訂9日開庭將延期至10月23日；下次他將於10月21日出庭，繼續接受黃珊珊等人交叉詰問。柯最後強調，自己在任內盡力依法行政，對檢方指控深感不平，痛批此案是政治操作，「抓我就算了，不要濫殺無辜！」

10/06 全台詐欺最新數據

台北地院今（7日）審理京華城案與政治獻金案，被告柯文哲全天以證人身分應訊，檢方認為柯證詞避重就輕，沈慶京透過律師主張，柯證明檢方起訴行收賄與圖利等罪嫌均為空談，應曉薇透過律師強調柯證明她沒施壓護航，審判長諭知變動審理計畫，柯下次將於本月（10月）21日黃珊珊第2度作證時再出庭。

關鍵字：

柯文哲庭審指控檢方政治操作

